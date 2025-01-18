Экспресс на UFC 311: Махачев и Нурмагомедов уйдут с поясами

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311. Главным его событием станет бой между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано. В соглавном бою сразятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс.

Прогноз на бой Махачев — Мойкано

Арман Царукян в последний момент снялся с реванша, подставив всех любителей смешанных единоборств. Вместо фактически единственного представлявшего угрозу для действующего чемпиона бойца в октагоне появится проходной 35-летний бразилец. Мойкано обладает опытом, имеет за плечами пару ярких побед и скандалов, да и с топ-соперниками в UFC встречался. Но и только.

Мойкано идёт на серии из четырёх побед, да и выскакивать на замену ему не впервой. В марте 2022 года он вышел против Рафаэля дос Аньоса — и ничем хорошим это не закончилось. Промежуточный вес, поражение без шансов единогласным решением судей. Алду, Физиев, дос Аньос, Корейский зомби — фактически всем по-настоящему сильным оппонентам бразилец уступал в одну калитку. Три раза из четырёх — досрочно в первом-втором раунде.

Махачев выполнил свою работу и подготовился к бою — выполнит её и в октагоне. Интриги здесь нет, фактически речь идёт о ремейке битвы Хабиба и Эла Яквинты, где разница в классе была колоссальной. Смотреть на коэффициенты букмекеров физически больно, а самое сложное в такой ситуации — подобрать хоть сколько-нибудь примечательный вариант.

Даже на досрочную победу Махачева дают смешные 1.15. Вариантов немного — на П1 в 1-3 раунде выставлен коэффициент 1.52, на П1 болевым/удушающим или сдачей соперника — 2.00. Нам больше нравится первый вариант: разница в классе позволяет Исламу пойти за зрелищем и постараться победить в стойке, то есть нокаутом. Угадывать точный раунд, в котором завершится бой, опасно.

Прогноз на бой Двалишвили — Нурмагомедов

В принципе, по букмекерским коэффициентам всё понятно. Аналитики, да и многочисленные поклонники UFC ждут, что фамилия Нурмагомедов снова будет чемпионской. Умар разобрался с Кори Сэндхагеном и доказал, что он может побеждать и очень серьёзных соперников. 25 минут в высочайшем темпе, с отличным тактическим рисунком. Всё это нас ждёт и в предстоящем бою.

Умар куда более изобретателен и подвижен. Да, Двалишвили — очень мощный, наверняка он постарается задавить россиянина прессингом, но Мераб в своих порывах частенько забывает о защите. Наверняка Нурмагомедов воспользуется этим. Шона О'Мэлли он победил за счёт своей мощи в партере, однако Умар в грэпплинге не уступит ему.

Двалишвили остаётся очень сильным бойцом, и его шансы нельзя назвать нулевыми, он может удивить. Но дисциплина и креативность на стороне его соперника. Так что предложенные коэффициенты если и перекошены в сторону Нурмагомедова, то совсем ненамного. К тому же грузинский боец расплёскивает энергию перед боем, постоянно пытаясь свести всё к какому-то трэш-току. Здесь Умар ведёт себя куда собраннее. И это обязательно поможет ему в титульном поединке.

Прогноз на бой Прохазка — Хилл

На этот бой коэффициенты близкие, но Иржи ведут небольшим фаворитом — 1.80 против 2.00. Почему так? Всё-таки Прохазка смотрелся чуть лучше в своих боях с Алексом Перейрой, нежели его соперник. Чех мощнее и быстрее, он может вырубить Хилла одним акцентированным ударом. Ещё бы защиту этой машине…

Но этой самой защиты у Прохазки нет, его голова открыта и уязвима. И именно этим постарается воспользоваться Джамал. Он попытается сделать так, чтобы бой перетёк в рубку. И кто знает, возможно, в ней он поймает свой шанс. Но мы всё же отдаём предпочтение Прохазке, который банально интереснее.

Экспресс на UFC 311

Ставка 1: победа Махачева в 1-3 раундах за 1.52.

Ставка 2: победа Нурмагомедова за 1.35.

Ставка 3: победа Прохазки за 2.10.

Общий коэффициент = 1.52 х 1.35 х 2.10 = 4.31.