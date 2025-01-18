«Реал» — «Лас-Пальмас». Увлекательный аттракцион на «Сантьяго Бернабеу»

Первый месяц 2025 года перевалил за экватор, европейские футбольные клубы вернулись к прежнему ритму. А ритм — сумасшедший! На неделе прошли встречи Кубка Испании, а на выходных болельщиков порадует испанская Примера. В воскресенье, 19 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Лас-Пальмас». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Реал» — «Лас-Пальмас» 19 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.18, что приблизительно равно 84% вероятности. Победа «Лас-Пальмаса» оценивается коэффициентом 18.00 (менее 6% вероятности). Ничья более вероятна, но коэффициент на неё тоже достаточно высокий — 8.50.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Мадриде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92. Наиболее вероятным при этом представляется счёт 3:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Лас-Пальмас» (19.01.2025)

Похоже, у «Реала» не всё так хорошо, как могло показаться. В этом сезоне он регулярно уступает в важных противостояниях с сильными соперниками, а последний такой вовсе стоил трофея. Речь, конечно, о матче финала Суперкубка Испании с «Барселоной», который проходил в Саудовской Аравии на прошлых выходных и завершился поражением со счётом 2:5 в основное время.

В Испанию «сливочные» наверняка вернулись злые, а потому в прошлом матче 1/8 финала Кубка Испании должны были просто разорвать «Сельту». Особенно на домашнем стадионе. Однако преимущество в два мяча, которое держалось до 83-й минуте, было упущено. Итоговая победа со счётом 5:2 случилась лишь после дополнительных таймов.

После такого СМИ активно заговорили о надвигающейся отставке Карло Анчелотти и даже уже назвали несколько имён возможных кандидатов на замену главному тренеру. До кучи сосватали в Саудовскую Аравию за € 1 млрд капризного Винисиуса Жуниора, от тяжёлого характера которого якобы уже устал президент клуба Флорентино Перес.

Слухи и разговоры, конечно, остаются слухами и разговорами. Однако свист болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» в адрес любимого «Реала» — это определённо показатель. Как минимум того, что мадридская команда не до конца здорова и имеет некоторые проблемы. И назвать её неоспоримым фаворитом предстоящего, пусть и домашнего матча — всё-таки достаточно смелый ход.

За две встречи с «Лас-Пальмасом» в 2024 году «Реал» успел натерпеться. В первом случае уступал в счёте до середины второго тайма и с трудом вырвал победу, а во втором – снова пропустил первым и ушёл от поражения лишь благодаря пенальти. Конечно, обе игры проходили на чужом поле, но ведь мадридцы, как мы поняли, и дома не блещут.

«Лас-Пальмас», в свою очередь, сейчас выглядит так, будто снова может устроить гранду аттракцион. В чемпионате Испании идёт на невзрачном месте в середине турнирной таблице, но с хорошими шансами сохранить прописку на следующий год. Форма в последних пяти турах приличная для такого скромняги — три победы, одна ничья и шесть забитых мячей.

Кроме того, «Лас-Пальмас» вылетел из Кубка Испании ещё на стадии 1/16 финала. Поэтому последний матч провёл на прошлых выходных. Следовательно, готовился к выезду на «Сантьяго Бернабеу» в недельном цикле и получит преимущество в свежести. Разумеется, «Реал» будет играть на победу, только вот победа может оказаться не такой уверенной. Например, со счётом 2:1 или 3:1.

Ставка 1: победа «Лас-Пальмаса» с форой (+2.5) за 1.73.

Ставка 2: обе забьют за 1.92.