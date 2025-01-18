«Ипсвич» — «Манчестер Сити». Гвардиола не может — календарь поможет

19 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск. Главный арбитр — Сэмюэл Барротт.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ипсвич» — «Ман Сити» 19 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.38, что равно около 72% вероятности. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 8.40 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50, что составляет около 17%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ипсвич» — «Манчестер Сити» (19.01.2025)

«Ипсвич» победил только в двух из девяти предыдущих матчах чемпионата Англии, а также один раз сыграл вничью. Очки набрал с идущим на 17-м месте в турнирной таблице «Вулверхэмптоном» (2:1), ощутимо сбавившим ход «Челси» (2:0) и нестабильным «Фулхэмом» (2:2). Позитива не так уж много.

В предыдущем туре подопечные Кирана Маккенны в одну калитку проиграли «Брайтону» (0:2). «Трактористы» заслуживают похвалы за приятное глазу командное движение и удержание мяча. Отрезками они контролировали темп игры, но вот обострять не получалось от слова «совсем». И это не только из-за качественных оборонительных действий соперника.

Во-первых, в лазарете много исполнителей группы атаки. Во-вторых, состав «Ипсвича» не богат на опытных полузащитников и форвардов. Лучшим бомбардиром команды является 21-летний Лаим Делап. Маккенне стоит отдать должное за развитие молодёжи. Однако сохранить прописку в элите, несмотря на прекрасную самоотдачу футболистов и добротные отрезки, будет сложно.

«Манчестер Сити» задачу не упростит. Хосеп Гвардиола по-прежнему не может найти решение некоторых проблем. Очень сложно без нескольких ведущих защитников и надолго выбывшего Родри. Тем не менее постепенно в лазарете становится просторнее. Результаты и непосредственно футбол начинают приходить в норму.

О полноценном возвращении «Манчестер Сити» в лучший тонус речи пока не идёт. Но четырёхматчевая беспроигрышная серия в АПЛ внушает оптимизм. В предыдущем туре «горожане» были очень близки к тому, чтобы на выезде победить «Брентфорд», который очень опасен на своём поле. К 80-й минуте вели 2:0.

Подопечные Гвардиолы потеряли очень много очков в этом сезоне из-за того, что не сумели удержать преимущество. Однако с «Брентфордом» они выступили действительно неплохо. Заметен прогресс в командных действиях. Дубль в ворота «пчёл» оформил совсем было приунывший Фил Фоден. В последнее время он забивает даже чаще, чем Эрлинг Холанд (четыре гола в предыдущих пяти турах АПЛ против трёх).

Предлагаем взять П2 + ТМ 4.5 мяча. Маловероятно, что встреча получится очень результативной. Только в 1 из 12 предыдущих матчей АПЛ «Ипсвич» пропустил больше двух мячей. «Манчестер Сити» за этот же период лишь дважды забил больше двух голов, в обоих случаях — дома.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.92.