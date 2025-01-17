Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер: полёт восходящей звезды оборвётся

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Лос-Анджелесе (США) состоится турнир UFC 311. В стартовом бою вечера в наилегчайшем весе сразятся россиянин Тагир Уланбеков и американец Клейтон Карпентер. Этот поединок начнётся ориентировочно в 2:00 мск.

Букмекеры считают фаворитом Уланбекова, на его победу дают коэффициент 1.22. Шансы Карпентера оценили в 4.55. Ничья крайне маловероятна и идёт за 64.00. На полный бой можно сделать ставку с котировкой 1.48, а на досрочное завершение — за 2.55.

Бой между Уланбековым и Карпентером можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Как скажется пауза?

11-й номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе, участник команды Хабиба Тагир Уланбеков возвращается в октагон. У россиянина случился год простоя — летом его бой с Джошуа Ваном сорвался, Тагир провалил взвешивание. Тем не менее Хабиб и Хавьер Мендес уверяют, что Уланбеков в потрясающей форме и готов побеждать Карпентера.

У россиянина всего одно поражение в UFC и четыре победы. Однако пока ему не дают в соперники высокорейтинговых бойцов, идёт проверка середняками и проспектами. Одним из таких как раз и является Клейтон Карпентер. Это непобеждённый американец. В организации у него два боя и две досрочные победы. Свой последний на сегодня бой Клейтон провёл в октябре, удушающим одолел Лукаса Рошу во втором раунде. Рано говорить, что это будущая суперзвезда, но обратить внимание на американца стоит точно.

Оба бойца лучше работают в партере, но и в стойке способны выступать на высоком уровне. Однако при всей перспективности Карпентера букмекеры уверенно отдают победу Уланбекову. Почему?

Во-первых, Тагир — действительно незаурядный и амбициозный боец, да и в команду Хабиба абы кого не берут. Было поражение от Тима Эллиотта, но те досадные ошибки уже исправлены, последние два боя Уланбеков провёл очень убедительно. У него уже достаточно опыта, да и перспектива получить чемпионский бой выглядит заманчиво. А она вполне себе реальна, ведь имел же свой шанс Кай Асакура, у которого вообще не было ни одного боя в UFC! В наилегчайшем дивизионе явный кризис, так что свой шанс россиянин может получить. А для этого нужно победить Карпентера.

К тому же при всех плюсах и 100% побед Карпентера уровень его соперников пока что не убеждает в его звёздном будущем. Да, на бумаге его навыки позволяют соперничать с Тагиром, но Уланбеков более опытен, да и в плане таланта точно не уступает.

На что ставить здесь? Коэффициент на победу россиянина крайне мал, так что нужно смотреть дополнительные исходы. И тот, и другой часто заканчивают свои поединки досрочно, так что предлагаем рассмотреть ставку на то, что бой не продлится всю дистанцию. Котировка на такой исход — 2.55. Но мы пойдём ещё дальше и возьмём досрочную победу Тагира Уланбекова за коэффициент 3.00. Заманчивый вариант, который стоит проверить!

Ставка: досрочная победа Уланбекова за 3.00.