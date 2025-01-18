«Вашингтон» — «Питтсбург». Овечкин взялся за работу

19 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Питтсбург». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Питтсбург» 19 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа «Питтсбурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Питтсбург» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.90.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Питтсбург Пингвинз» (19.01.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 19 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Победив в тяжелейшем выезде «Оттаву» (1:0 ОТ), «Вашингтон» сохранил лидерство в конференции. Автором победной шайбы и, само собой, главным героем стал Александр Овечкин. Он побил рекорд Яромира Ягра по количеству голкиперов, которым забивал в лиге (179). А для того, чтобы повторить достижение Уэйна Гретцки, россиянину осталось забросить всего 20 шайб. Так держать!

Прекрасно взаимодействуя на льду с партнёрами, 39-летний капитан ведёт «столичных» к победе в регулярном чемпионате. Подопечные Спенсера Карбери выиграли шесть из девяти предыдущих матчей. Причём все три поражения потерпели не в основное время (одно в овертайме и два — в серии буллитов).

В ноябре «Вашингтон» был не менее хорош. А «Питтсбург» не мог найти свою игру и очень много пропускал. Тем не менее «пингвины» выиграли в Вашингтоне со счётом 4:2. Овечкин выступил неудачно: упустил несколько моментов и закончил с показателем полезности «-2». Зато Евгений Малкин записал на свой счёт заброшенную шайбу и отметился результативной передачей.

Соперничество между Александром Овечкиным и Сидни Кросби породило спор, градус которого не снижается вот уже 20 лет. На очные встречи всегда запредельный настрой. Все выкладываются на максимум. Даже сейчас, когда карьеры живых легенд подбираются к завершению.

Впрочем, в этот раз у «Питтсбурга» совсем мало времени на восстановление и подготовку. Есть всего сутки, чтобы откиснуть от сложного выезда в Баффало. Возрастным лидерам для восполнения запасов энергии этого, вероятно, не хватит. А только они и делают результат. Молодёжь не справляется.

Дела у подопечных Майка Салливана идут совсем плохо. Они практически перестали побеждать, не помогла даже домашняя серия. О выходе в плей-офф можно забыть. Отставание велико, а самое страшное — конкуренты смотрятся гораздо интереснее, чаще набирают очки.

После поражения от «Сиэтла» (2:4) основной голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри был выставлен на драфт отказов, а затем отправлен в АХЛ. «Пингвинов» поглощает кризис, в то время как «Вашингтон» демонстрирует красивый агрессивный хоккей и наслаждается моментом.

Предлагаем заключить пари на победу «Вашингтона» в основное время. Он проиграл последние две очные встречи дома. Пора брать реванш.

Ставка: победа «Вашингтона» за 1.79.