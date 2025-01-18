«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Ничего не понятно

Фаворит не проглядывается. Манкунианцы играют по настроению, а у «чаек» — ничья за ничьей.

19 января состоится матч 22-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Главный арбитр — Питер Бэнкс.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 19 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.08, что равно около 47% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч чемпионата Англии «МЮ» — «Брайтон» (19.01.2025)

После назначения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» играет по настроению. Хорошая самоотдача с топ-клубами, но в других играх получается совершенно невнятно. Такое поведение характерно для борющихся за выживание или середняков, но не для одного из самых титулованных клубов Англии.

После победы над «Арсеналом» 1:1 (5:3 пен.) в Кубке Англии и ничьей с «Ливерпулем» (2:2) манкунианцы чуть не проиграли последней команде лиги. К 80-й минуте на «Олд Траффорд» уступали 0:1. Спасибо Амаду Диалло! Он оформил хет-трик в последние 10 минут. Ранее в истории АПЛ подобное удавалось только Уэйну Руни и Уле-Гуннару Сульшеру.

22-летний ивуариец здорово прибавил после назначения Рубена Аморима. Однако возникает ощущение, что он единственный, кто по-настоящему эффективен. Манкунианцы набрали очки только в трёх из восьми предыдущих матчей АПЛ. Любопытно, что во всех трёх случаях Диалло забил решающие голы. А чем занимаются все остальные?

У «Брайтона» с игрой на результат дела обстоят значительно лучше, чем у «красных дьяволов». Подопечные Фабиана Хюрцелера уступили в чемпионате Англии лишь четыре раза. Только у двух команд поражений меньше! Несложно угадать, у каких — это «Ливерпуль» и «Арсенал».

«Чайки» имеют свои слабости, однако показывают весьма приличный футбол. Между прочим, беспроигрышная серия в АПЛ насчитывает пять матчей. Проблема только в том, что победа за этот период всего лишь одна — над располагающимся в зоне вылета «Ипсвичем» (2:0). Ничьих слишком много.

Ставить на победу «Брайтона» — идея соблазнительная, но опасная. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Соперники исправно создают кучу моментов, но также слишком многое позволяют у своих ворот. «Манчестер Юнайтед» пропустил в 11 предыдущих встречах, хотя и не забил только в трёх из них. «Чайки» в среднем за матч в АПЛ забивают 1,5 мяча, пропускают почти так же часто (1,4).

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.96.