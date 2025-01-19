Экспресс с коэффициентом 7.61: мадридский «Реал» играет с огнём

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на главные матчи воскресенья, 19 января. В программе — «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на матч «Ипсвич» — «Манчестер Сити»

О полноценном возвращении «Манчестер Сити» в лучший тонус речи пока не идёт. Но четырёхматчевая беспроигрышная серия в АПЛ внушает оптимизм. В предыдущем туре «горожане» были очень близки к тому, чтобы на выезде победить «Брентфорд», который очень опасен на своём поле. К 80-й минуте вели 2:0.

Подопечные Гвардиолы потеряли очень много очков в этом сезоне из-за того, что не сумели удержать преимущество. Однако с «Брентфордом» они выступили действительно неплохо. Заметен прогресс в командных действиях. Дубль в ворота «пчёл» оформил совсем было приунывший Фил Фоден. В последнее время он забивает даже чаще, чем Эрлинг Холанд (четыре гола в предыдущих пяти турах АПЛ против трёх).

Предлагаем взять П2 + ТМ 4.5 мяча. Маловероятно, что встреча получится очень результативной. Только в 1 из 12 предыдущих матчей АПЛ «Ипсвич» пропустил больше двух мячей. «Манчестер Сити» за этот же период лишь дважды забил больше двух голов, в обоих случаях — дома. Аутсайдер с большим трудом находит голы, зато в обороне держит планку.

Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Лас-Пальмас»

За две встречи с «Лас-Пальмасом» в 2024 году «Реал» успел натерпеться. В первом случае уступал в счёте до середины второго тайма и с трудом вырвал победу, а во втором – снова пропустил первым и ушёл от поражения лишь благодаря пенальти. Конечно, обе игры проходили на чужом поле, но ведь мадридцы в последнее время везде не впечатляют: дома они тоже не блещут.

«Лас-Пальмас», в свою очередь, сейчас выглядит так, будто снова может устроить гранду аттракцион. В чемпионате Испании идёт на невзрачном месте в середине турнирной таблице, но с хорошими шансами сохранить прописку на следующий год. Форма в последних пяти турах приличная для такого скромняги — три победы, одна ничья и шесть забитых мячей.

Кроме того, «Лас-Пальмас» вылетел из Кубка Испании ещё на стадии 1/16 финала. Поэтому последний матч провёл на прошлых выходных. Следовательно, готовился к выезду на «Сантьяго Бернабеу» в недельном цикле и получит преимущество в свежести. Разумеется, «Реал» будет играть на победу, только вот победа может оказаться не такой уверенной. Например, со счётом 2:1 или 3:1. Ждём голы в обе стороны.

Прогноз на матч «МЮ» — «Брайтон»

После назначения Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» играет по настроению. Хорошая самоотдача с топ-клубами, но в других играх получается совершенно невнятно. Такое поведение характерно для борющихся за выживание или середняков, но не для одного из самых титулованных клубов Англии. Амад Диалло — большой молодец, а об остальном помолчим.

У «Брайтона» с игрой на результат дела обстоят значительно лучше, чем у «красных дьяволов». Подопечные Фабиана Хюрцелера уступили в чемпионате Англии лишь четыре раза. Только у двух команд поражений меньше! Несложно угадать, у каких — это «Ливерпуль» и «Арсенал». «Чайки» имеют свои слабости, однако показывают весьма приличный футбол. Между прочим, беспроигрышная серия в АПЛ насчитывает пять матчей.

Проблема только в том, что победа за этот период всего лишь одна — над располагающимся в зоне вылета «Ипсвичем» (2:0). Ничьих слишком много. Ставить на победу «Брайтона» — идея соблазнительная, но опасная. Предлагаем проверить ОЗ + ТБ 2.5 мяча. Соперники исправно создают кучу моментов, но также слишком многое позволяют у своих ворот. «Манчестер Юнайтед» вообще пропустил в 11 предыдущих встречах.

Экспресс на футбол 19 января

Ставка 1: «Манчестер Сити» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.95.

Ставка 2: обе забьют в матче «Реал» — «Лас-Пальмас» за 1.95.

Ставка 3: обе забьют + тотал больше 2.5 гола в матче «МЮ» — «Брайтон» за 2.00.

Общий коэффициент = 1.95 х 1.95 х 2.00 = 7.61.