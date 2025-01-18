Ислам Махачев — Ренато Мойкано: из первого класса в 10-й не прыгнуть

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и 10-м номером рейтинга Ренато Мойкано. Изначально россиянин должен был драться с Арманом Царукяном, но представитель Армении снялся за сутки до боя из-за травмы спины. На замену ему вышел бразилец Мойкано.

Дата и время боя Махачев — Мойкано

Предварительный кард турнира UFC 311 стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Ну а главное событие — поединок между Исламом Махачевым и Ренато Мойкано — начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

Полный кард турнира UFC 311 с боем Махачев — Мойкано

Полный кард выглядит следующим образом:

Ислам Махачев — Ренато Мойкано;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер;

Богдан Гуськов — Билли Элекана;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Закари Риз — Азамат Бекоев;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернардо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Что на кону в бою Махачев — Мойкано

На кону будет чемпионский титул организации в лёгком весе, которым сейчас владеет Ислам Махачев. Для россиянина это будет уже четвёртая защита.

Где смотреть в прямом эфире бой Махачев — Мойкано

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Коэффициенты букмекеров на бой Махачев — Мойкано

Букмекеры считают явным фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.06. Шансы Мойкано оценили котировкой 10.20, а на ничью можно сделать ставку за 75.00.

На ТБ 2.5 раунда можно поставить за 2.38, а обратный исход доступен за 1.54.

Чего ждать от боя Махачев — Мойкано

Неожиданное снятие Армана Царукяна едва не лишило турнир главного боя, но попробовать свои силы с чемпионом согласился Ренато Мойкано. 10-й номер рейтинга в этот вечер должен был драться с Бенеилом Дариушем.

35-летний бразилец уже больше 10 лет выступает в UFC, где выиграл 12 из 17 боёв. На его карьере благотворно сказался переход в лёгкий вес, здесь он идёт на серии из четырёх побед. Достаточно ли этого, чтобы победить Махачева? Очень сомнительно.

Да, Мойкано говорит, что готовился к такому раскладу, но, скорее всего, это просто попытка набить себе цену перед главным боем в карьере. За сутки что-то поменять нельзя, так что всё, что остаётся Ренато — рассчитывать на свою стойкость и на то, что Махачев допустит какую-то грубую ошибку.

Мойкано куда более удобен для Махачева в сравнении с Царукяном. Бразилец совсем не топовый боец в стойке, его главный навык — удушающий приём. Но это умение вряд ли поможет ему в поединке с россиянином, ведь Ислам в партере просто перемалывает соперником одного за другим. Контролировать его на земле не удавалось никому. Вероятность того, что это получится у Мойкано… Прямо скажем, мизерная.

Совсем принижать заслуги Ренато не будем. Это серьёзный соперник, в карьере которого были победы над хорошими бойцами. Просто для большого чемпиона он мелковат. Но успех в поединке с ним займёт достойное место на полке побед Махачева. К тому же не будем забывать, что у Ислама сейчас 14 побед подряд. Успех в предстоящем поединке может стать 15-м, до рекорда Андерсона Силвы останется всего один удачный бой. Чем не мотивация?