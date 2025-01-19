«Комо» — «Удинезе». Чемпионат Италии хорош на любом этаже

Команда Фабрегаса ведёт борьбу за выживание. Интриги не меньше, чем на вершине таблицы.

20 января в матче 21-го тура итальянской Серии А «Комо» примет «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный судья — Франческо Коссо.

Коэффициенты на матч Серии А «Комо» — «Удинезе» 20 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Комо» предлагается с коэффициентом 2.22, что равно приблизительно 43% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.70 — в районе 27%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30, что составляет примерно 30%.

В то же время аналитики считают, что матч «Комо» — «Удинезе» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.13. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Комо» — «Удинезе» (20.01.2025)

Сеск Фабрегас помогает «Комо» освоиться в элитном дивизионе. Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. Высокий уровень конкуренции вынуждает набирать обороты. «Верона» и «Парма» идут нога в ногу, а «Кальяри» дышит в спину. Такими темпами борьба за выживание станет интенсивнее, чем спор за скудетто. Интригующе!

«Комо» проиграл только два из семи предыдущих матчей Серии А: уступил «Интеру» (0:2) и воодушевлённому назначением Сержиу Консейсау «Милану» (1:2). Выступлением подопечных с «нерадзурри» Фабрегас остался недоволен. А вот поражение от «россонери» можно использовать как отправную точку. Нейтральный болельщик точно порадовался.

В концовке победитель Суперкубка Италии был вынужден окопаться в своей штрафной и уповать на скорость реакции Мика Меньяна. Неслабо… Браво, Сеск Фабрегас! Весьма приятное впечатление после себя оставил новичок «Комо» Максанс Какере. В дебютном матче, да ещё с таким сильным соперником отметился результативной передачей. Многообещающий трансфер.

Впрочем, «Удинезе» может похвастаться кое-чем получше: восстановился от тяжёлого повреждения и вовсю набирает форму чилиец Алексис Санчес. В кои-то веки лазарет «маленьких зебр» практически пуст. Пока нет новых травм, пользуются моментом. Забрались уже на 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от «Комо» составляет семь очков.

В пяти предыдущих турах «Удинезе» уступил только однажды, лидирующему «Наполи» (1:3). Чудом спаслась от поражения «Аталанта» (0:0). Бергамаски были полностью разоружены. А «маленькие зебры» создали два голевых момента. Отличный шанс забить был у экс-защитника ЦСКА Яки Бийола. Он выиграл борьбу на втором этаже, но мяч попал прямо в удачно выбравшего позицию голкипера. Немного не повезло.

Реализация соперников оставляет желать лучшего (в среднем за матч в Серии А забивают по 1,1 гола). С другой стороны, на последнем отрезке сезона они более уверенно смотрятся в атаке и находят бреши даже в защите топ-клубов. И не стоит забывать, что их собственная оборона не славится надёжностью. «Комо» в среднем за встречу в чемпионате Италии пропускает 1,65 мяча, а «Удинезе» — 1,4. Возьмём ОЗ с коэффициентом 1.90.

Так как соперники на подъёме, ожидается равная борьба. Вполне вероятно, встреча ознаменуется боевой ничьей. Набрать очки очень важно и тем, и другим. На мирный исход можно заключить пари с коэффициентом 3.30. Ставка на голы с обеих сторон — более безопасный вариант. Вероятность выше.

Ставка: обе забьют за 1.90.