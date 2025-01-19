«Торпедо» — «Спартак». Ларионов рискует остаться без плей-офф

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» примет «Спартак». Встреча пройдёт на льду КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 20 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, что равно 42% вероятности. Победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.95 (около 33% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торпедо» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.36. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.80.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Спартак» Москва (20.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» определённо проваливает сезон. Некогда оригинальная идея открытого хоккея Игоря Ларионова утратила актуальность, на внутренней кухне появилась разобщённость. С 26 ноября подопечные Профессора добыли только пять побед. Практически все одержаны над представителями нижней части сводной таблицы КХЛ. Такими темпами легко остаться без плей-офф.

Автозаводцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Куньлуня» составляет четыре очка, но у «Ред Стар» значительно лучше результаты на последнем отрезке сезона: 12 побед в 19 предыдущих матчах. Соответственно, и эмоциональная составляющая у нижегородцев хуже.

Последнюю очную встречу подопечные Игоря Ларионова выиграли со счётом 6:0. И это не плюсик в копилку. Москвичи нацелены взять реванш за крупное поражение. В последнее время они и так потеряли много очков: четыре победы против шести поражений. Нельзя ударить в грязь лицом с находящимся в кризисе соперником.

Причина спада красно-белых кроется в трудном календаре. Много матчей с представителями топ-7 обеих конференций. И практически все – на выезде. На льду домашней арены на днях подопечные Алексея Жамнова всухую победили «Куньлунь» (2:0). Важная и нужная победа, которая должна снять напряжение и добавить уверенности.

«Локомотив» уже не догнать, но борьба за второе место в Западной конференции обещает получиться жаркой. «Спартак», ЦСКА и московское «Динамо» идут нога в ногу. Дополнительной мотивации искать не надо. Предлагаем проверить лобовую победу гостей. На итоговую коэффициент низковат — 1.73.

«Торпедо» является удобным соперником для «Спартака». Красно-белые проиграли только две из восьми предыдущих официальных очных встреч. Родные стены никакого преимущества нижегородцам не дают. Они уступили в 16 из 23 домашних матчей (11 — в основное время), что является одним из худших показателей в лиге. Кошмар!

Ставка: победа «Спартака» за 2.27.