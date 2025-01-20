Экспресс на футбол: «Челси» залечит душевные раны

Футбольные выходные позади, Лига чемпионов приближается. Но и в понедельник будет кое-что интересное. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи, которые будут сыграны 20 декабря.

Прогноз на матч «Комо» — «Удинезе»

«Комо» проиграл только два из семи предыдущих матчей Серии А: уступил «Интеру» (0:2) и воодушевлённому назначением Сержиу Консейсау «Милану» (1:2). Впрочем, «Удинезе» может похвастаться кое-чем получше: восстановился от тяжёлого повреждения и вовсю набирает форму чилиец Алексис Санчес. В кои-то веки лазарет «маленьких зебр» практически пуст. Пока нет новых травм, пользуются моментом. Забрались уже на 10-ю строчку в турнирной таблице Серии А. Отрыв от «Комо» составляет семь очков.

В пяти предыдущих турах «Удинезе» уступил только однажды, лидирующему «Наполи» (1:3). Чудом спаслась от поражения «Аталанта» (0:0). Бергамаски были полностью разоружены. А «маленькие зебры» создали два голевых момента. Отличный шанс забить был у экс-защитника ЦСКА Яки Бийола. Он выиграл борьбу на втором этаже, но мяч попал прямо в удачно выбравшего позицию голкипера. Немного не повезло.

Реализация соперников оставляет желать лучшего (в среднем за матч в Серии А забивают 1,1 гола). С другой стороны, на последнем отрезке сезона они более уверенно смотрятся в атаке и находят бреши даже в защите топ-клубов. И не стоит забывать, что их собственная оборона не славится надёжностью. «Комо» в среднем за встречу в чемпионате Италии пропускает 1,65 мяча, а «Удинезе» — 1,4. Возьмём ОЗ с коэффициентом 1.94.

Прогноз на матч «Челси» — «Вулверхэмптон»

«Челси» заметно сбавил обороты. Если за восемь матчей в разных турнирах в период с 23 ноября по 19 декабря 2024 года лондонский клуб добыл восемь побед, то за шесть следующих встреч в период с 19 декабря по сегодняшний день победа была добыта всего одна. Случилось это в Кубке Англии со скромным «Моркамом» (5:0).

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне не радует совсем. Несмотря на удачный отрезок в конце декабря, клуб по-прежнему остаётся аутсайдером английской Премьер-лиги. Перед 22-м туром занимал 17-е место — непосредственно поблизости с зоной вылета.

В новом году «Вулвз» успели провести три встречи, и результаты не самые вдохновляющие. Победа в Кубке Англии над довольно скромным «Бристоль Сити» (2:1) едва ли перекроет разгромные поражения от «Ноттингем Форест» и «Ньюкасл Юнайтед» с одинаковым счётом 0:3 в АПЛ. Есть у команды определённые проблемы, скажем так.

Чего же не отнять у «Челси», так это неплохую линию атаки. Больше лондонского клуба в чемпионате Англии забили только две команды. Да и прошлая очная встреча с «Вулверхэмптоном» завершилась в пользу лондонцев со счётом 6:2. С учётом всех вводных логично ждать новую победу приблизительно со счётом 3:1.

Экспресс на футбол 20 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Комо» — «Удинезе» за 1.94.

Ставка 2: «Челси» победит «Вулверхэмптон» с форой (-1.5) за 1.95.

Общий коэффициент: 1.94 х 1.95 = 3.78.