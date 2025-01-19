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Салават Юлаев — Авангард: прогноз на матч КХЛ 20 января 2025, где смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Салават Юлаев» — «Авангард». В Омске не знают, где тормоз
Михаил Коробов
«Салават Юлаев» — «Авангард», прогноз на матч КХЛ
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Ги Буше не намерен останавливаться на разгроме ЦСКА.

20 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» примет «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Уфа-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 20 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что равно 44% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Салават Юлаев» — «Авангард» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.46, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.51. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

Прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Авангард» Омск (20.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После новогоднего перерыва «Салават Юлаев» утратил стабильность: одержал только две победы, в обоих случаях обыграл располагающийся вне зоны выхода в плей-офф «Нефтехимик». На днях подопечные Виктора Козлова разгромно уступили дома «Автомобилисту» (1:4). Опять не реализовали большинство и пропустили в неравных составах. Спецбригадам — двойка.

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Пятёрка — неустанно клепающему голы Джошу Ливо. Он открыл счёт на восьмой минуте. Канадский нападающий оторвался от ближайшего преследователя в списке лучших снайперов лиги на пять шайб. А всего на его счету уже 32 гола и 20 результативных передач. Лучший легионер лиги!

Но и этого зверя у набравшего отменный ход «Авангарда» получилось укротить. Хотя поначалу встреча в Омске складывалась по удачному для уфимцев сценарию: второй период начали с преимуществом в две шайбы. Прислушавшись к рекомендациям Ги Буше, «ястребы» переломили ход игры и, забросив три безответные шайбы, довели дело до победы в основное время.

Омичи подходят с шестиматчевой победной серией. На днях разгромили ЦСКА и не пропустили (4:0). По дублю оформили Наиль Якупов и Рид Буше. Американский нападающий вышел на первое место в списке лучших снайперов «Авангарда» (145 шайб). Кстати, во встрече с «Салаватом Юлаевым» он набрал два очка — гол и результативная передача. Впечатляет!

Однако Ги Буше полагается не только на талант однофамильца. Тренер заинтересован в прогрессе каждого выступающего за «Авангард» хоккеиста. Время на льду выделяет только тем, кто заслуживает его усердием на тренировках. Часто перетасовывает звенья. Канадский специалист убеждён, что игроки должны адаптироваться и эффективно играть с любыми партнёрами.

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Звучит как утопия, но на деле: нижние звенья прибавили, конкуренция за место в основе повысилась. А уж с каким «Авангард» играет рвением и нацеленностью на результат… «Салават Юлаев» в январе такого не показывает. Пока Виктор Козлов найдёт способ устранить проблемы, уже регулярный чемпионат может подойти к концу. Предлагаем заключить пари на итоговую победу гостей.

«Ястребы» проиграли всего лишь 3 из 14 предыдущих матчей. Два из поражений потерпели от действующего чемпиона. Ги Буше признался, что не обращает внимания на расклад в турнирной таблице. Всё равно, кто в соперниках. Поставлена цель побеждать в каждой встрече. Команда разделяет его стремление.

Ставка: победа «Авангарда» с учётом ОТ и буллитов за 2.25.

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