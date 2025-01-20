Экспресс на КХЛ: «Авангард» покорит Уфу

А Игорь Ларионов снова даст шанс «Куньлуню» ворваться в зону плей-офф.

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на два матча КХЛ, которые будут сыграны в сегодня, 20 января.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

После новогоднего перерыва «Салават Юлаев» утратил стабильность: одержал только две победы, в обоих случаях обыграл располагающийся вне зоны плей-офф «Нефтехимик». На днях подопечные Виктора Козлова разгромно уступили дома «Автомобилисту» (1:4). Опять не реализовали большинство и пропустили в неравных составах. Спецбригадам — двойка.

Омичи подходят с шестиматчевой победной серией. На днях уверенно переиграли ЦСКА и не пропустили (4:0). Рид Буше, ясное дело, в порядке, но дело не только в нём: нижние звенья прибавили, конкуренция за место в основе повысилась. А уж с каким «Авангард» играет рвением и нацеленностью на результат…

«Салават Юлаев» в январе такого не показывает. Пока Виктор Козлов найдёт способ устранить проблемы, уже регулярный чемпионат может подойти к концу. Предлагаем заключить пари на итоговую победу гостей. «Ястребы» проиграли всего лишь 3 из 14 предыдущих матчей. А коэффициент на итоговый успех омичей составляет аж 2.30! Всякое может случиться, но вообще — надо проверять.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 января 2025, понедельник. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Торпедо» определённо проваливает сезон, на внутренней кухне появилась разобщённость. С 26 ноября подопечные Профессора добыли только пять побед. Практически все одержаны над представителями нижней части сводной таблицы КХЛ. Автозаводцы занимают восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отрыв от идущего следом «Куньлуня» составляет четыре очка, но у «Ред Стар» значительно лучше результаты на последнем отрезке сезона.

Последнюю очную встречу подопечные Игоря Ларионова выиграли со счётом 6:0. И это не плюсик в копилку. Москвичи нацелены взять реванш за крупное поражение. В последнее время они и так потеряли много очков: четыре победы при шести поражениях.

Причина спада красно-белых кроется в трудном календаре. Много матчей с представителями топ-7 обеих конференций. И практически все на выезде. На льду домашней арены на днях подопечные Алексея Жамнова всухую победили «Куньлунь» (2:0). Предлагаем проверить лобовую победу гостей. На итоговую коэффициент низковат — 1.73.

«Торпедо» является понятным соперником для «Спартака». Красно-белые проиграли только две из восьми предыдущих официальных очных встреч. Родные стены никакого преимущества нижегородцам не дают. Они проиграли 16 из 23 домашних матчей (11 — в основное время), что является одним из худших показателей в лиге.

Экспресс на КХЛ 20 января

Ставка 1: итоговая победа «Авангарда» в матче с «Салаватом Юлаевым» за 2.30.

Ставка 2: победа «Спартака» в матче с «Торпедо» за 2.30.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.30 = 5.29.