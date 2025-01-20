«Северсталь» — ЦСКА. Череповец — тупик для армейцев

21 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» примет ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — ЦСКА 21 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 2.50, что равно 39% вероятности. Победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.68 (около 36% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.90 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Северсталь» — ЦСКА получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.36, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.55. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 10.5. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.10.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» Череповец — ЦСКА Москва (21.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 января 2025, вторник. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Северсталь» на кураже: выиграла 10 из 14 предыдущих матчей в основное время. В Западной конференции график лучше только у одной команды — у лидирующего «Локомотива». Может быть, в плей-офф подопечные Андрея Козырева выйдут бок о бок с железнодорожниками. Чем чёрт не шутит?

Пока что череповчане занимают пятую строчку в турнирной таблице Запада, но отставание от ЦСКА сократилось уже до четырёх очков. Атмосфера позитивная, всё получается. На днях «Северсталь» одолела на выезде СКА (7:4), а за 10 дней до этого уверенно победила идущий на третьем месте «Спартак» (5:3). Подопечных Козырева в соперники врагу не пожелаешь.

«Северсталь» срывает бурные овации, показывая зрелищный результативный хоккей. Очень трудолюбивая команда, не любящая, да и, откровенно говоря, не имеющая возможности из-за ограниченных резервов отсиживаться в обороне. А и не надо! И так всё замечательно получается.

А вот у ЦСКА после новогоднего перерыва практически всё идёт не по плану: две победы (одна по итогам 60 минут, другая — в серии буллитов) при пяти поражениях в основное время. Болельщики крайне недовольны не столько результатами, хотя они тоже режут глаза, сколько невразумительной игрой и частыми провалами.

Победа на днях в матче с «Сибирью» (4:3 Б) была одержана на морально-волевых качествах. Илья Воробьёв отметил, что по ходу игры пришлось перепробовать всё, чтобы найти агрессию. Не должно было у его подопечных возникнуть таких больших трудностей с восьмой командой Восточной конференции, у которой своих проблем выше крыши.

После важных эмоциональных побед армейцам в нестабильном состоянии характерно выдавать провальные выступления. Уже сколько раз было такое, что эмоции захлёстывали и приводили к ненужным удалениям, которые предопределяли исход? Не сосчитать. Предлагаем заключить пари на лобовую победу череповчан.

В Череповце «Северсталь» вынуждает соперников играть по своим правилам. Череповчане выиграли 16 из 24 матчей на своём льду в основное время. У ЦСКА только 13 побед на выезде, лишь семь из них одержаны в основное время. И этим всё сказано.

Ставка: победа «Северстали» за 2.50.