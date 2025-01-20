«Ливерпуль» — «Лилль». Семь из семи!

21 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Энфилд» «Ливерпуль» примет «Лилль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лилль» 21 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 8.70 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Лилль» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лилль» (21.01.2025)

Если у кого-то ещё оставались сомнения, что подопечные Арне Слота выиграют АПЛ, то после выезда к «Брентфорду» (2:0) они должны были рассеяться. Мерсисайдцы увеличили отрыв от вновь оступившегося «Арсенала» до шести очков. А ведь ещё есть матч в запасе. Интрига в чемпионской гонке сходит на нет.

«Брентфорд» очень опасен на своём поле, однако мерсисайдцев этот факт ни капли не смутил. Просто смяли соперника в Лондоне. «Красные» установили личный рекорд по количеству ударов за матч в АПЛ (37!). Только два последних превратились в голы. В компенсированное ко второму тайму время дубль оформил Дарвин Нуньес. Да-да, тот самый, кто обычно транжирит моменты.

Как же Арне Слот здорово читает игру и использует сильные стороны подопечных. Гений? Не исключено. С новой стороны раскрылся Мохамед Салах. Египтянин идёт на «Золотой мяч». В 30 матчах во всех турнирах забил 21 гол и отдал 17 результативных передач. Настоящий монстр!

У «Лилля» крайне мало шансов избежать поражения в Ливерпуле. Мерсисайдцы выиграли все шесть матчей турнира. В трёх предыдущих одолели «Байер» (4:0), мадридский «Реал» (2:0) и «Жирону» (1:0). Ни одного пропущенного. В лучшем случае «доги» могут рассчитывать, что получится избежать разгромного поражения.

«Лилль» показывает приятный глазу выстроенный футбол с акцентом на оборону. Проиграл только четыре раза за сезон во всех турнирах. За этот период подопечные Бруно Женезио забили 46 голов, а пропустили только 29. Весьма неплохие показатели, за 30 матчей. Впрочем, есть одно но!

Очень много ничьих (восемь -в чемпионате Франции и две — в Лиге чемпионов). Причина банальна — нехватка ресурсов. «Доги» умудрились победить «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1). Третьей громкой сенсации не предвидится. Мерсисайдцы слишком хороши.

Предлагаем взять П1 + ТМ 4.5 мяча. Избытка голов не ждём. Ни в одном из шести матчей Лиги чемпионов мерсисайдцы не забили больше четырёх мячей, но и сами пропустили всего лишь однажды. Здоровый прагматизм.

Подопечные Арне Слота выиграли 25 из 32 матчей во всех официальных турнирах. «Лилль» способен навязать борьбу, однако поражения на «Энфилде» вряд ли удастся миновать. Мерсисайдцы в отличной форме и прекрасном настроении.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.85.