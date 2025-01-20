«Бенфика» — «Барселона». Чемпионское похмелье

23 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Да Луш» в Лиссабоне «Бенфика» примет «Барселону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» 21 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.95, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.50 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40, что составляет около 22%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бенфика» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Барселона» (21.01.2025)

«Бенфика» всегда выступает в еврокубковых турнирах с полной самоотдачей. Проиграла только два из шести матчей Лиги чемпионов. Внимания заслуживают победы над мадридским «Атлетико» (4:0) и «Монако» (3:2). С подопечными Бруну Лаже шутки плохи. Авторитетов для них не существует.

Лиссабонцы очень обидно потеряли очки с «Фейеноордом» (1:3) и «Болоньей» (0:0). Они смотрелись лучше соперников, нанесли больше ударов, но преобразовать игровое преимущество в результат не получилось. Только «Баварии» (0:1) в Мюнхене подопечные Лаже проиграли закономерно. Анатолий Трубин совершил девять сейвов. Если бы не он — быть разгрому.

«Бенфика» расположилась на 15-й строчке в турнирной таблице, путёвка в плей-офф ещё не гарантирована. Календарь явно непростой. В двух оставшихся турах предстоит сыграть с «Барселоной» и «Ювентусом». Туринцы опаснее: у них всего два поражения в этом сезоне. Значит, нужно кровь из носу цеплять очки с каталонцами.

«Барселона» застряла в терновых зарослях: выиграла лишь раз за восемь предыдущих туров Примеры, а также трижды сыграла вничью. Подопечные Ханс-Дитера Флика спустились на третью строчку в турнирной таблице. А ведь как бодро начинали — 11 побед при одном поражении. Куда подевалась та нацеленная на победу в Примере команда?

Сильно сбавил Роберт Левандовски. В восьми предыдущих турах чемпионата Испании забил два мяча, что по его собственным меркам очень мало. На сложный календарь и кадровые потери не свалишь. Восстановились от повреждений все ведущие полузащитники и нападающие. Причина неудач кроется глубже.

На фоне управленческого бардака в клубе каталонцы повторили клубный антирекорд времён Эрнесто Вальверде по серии матчей в чемпионате Испании с пропущенными мячами (девять встреч). Заключить пари на то, что «Бенфика» не проиграет «Барселоне», можно с коэффициентом 1.91. Успех в Суперкубке Испании, похоже, полностью утолил жажду побед сине-гранатовых на несколько недель вперёд.

На международной арене показатели у каталонцев отличные: пять побед при одном поражении. Не исключено, что смена обстановки их взбодрит. Однако увезти из Лиссабона больше одного очка ли получится. Поддержка португальских болельщиков невероятна. Особенно в матчах с грандами.

Ставка: «Бенфика» не проиграет за 1.91.