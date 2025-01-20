«Вредный букмекер» — о главных событиях в индустрии ставок за последние семь дней.

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Новое имя стадиона «Краснодара» и 2 млн для бабушек. Как букмекеры провели неделю

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» подводит итоги минувшей недели для российских букмекеров.

1. Winline, возможно, купит нейминг стадиона ФК «Краснодар»

Да, это пока ещё не состоявшееся событие, но вероятность его высока. 13 декабря 2024-го в Краснодаре зарегистрировано ООО «Винлайн парк арена».

Владелец — Ринат Сафаров, ему принадлежит и ООО «МФЛ», включая товарный знак Медийной футбольной лиги, у которой титульный партнер Winline.

В телеграм-каналах о ФК «Краснодар» активно обсуждают возможные изменения. Пока реакция на возможную смену нейминга стадиона негативная, но так на старте бывает почти всегда.

Мы уже видели букмекерский нейминг клубов («Пари НН»), букмекерский нейминг турниров (например, Фонбет Кубок России), а теперь можем увидеть букмекерский нейминг стадиона.

2. BetBoom подписал амбассадором Эрика Шокова

Это популярный блогер из мира CS2, ранее он три года сотрудничал с Winline. Ключевое в сделке — включение в неё активов Эрика, по сути, мини-империи по киберспорту с акцентом на CS2:

◾️ Телеграм-канал Эрика — 55 тыс. подписчиков;

◾️ Сайт Cybershoke.net — крупнейшая сетка серверов по CS2;

◾️Cybershoke в соцсетях — 512 тыс. подписчиков в VK, 123 тыс. — в YouTube, 105 тыс. — в TikTok, 80 тыс — в «Телеграме», 77 тыс. — в Discord;

◾️ Cybershoke по CS2 и Standoff 2 + их социальные сети.

То есть BetBoom перехватил не просто амбассадора, а мощнейший актив с огромной базой.

3. «Балтбет» запустил программу лояльности.

БК предлагает получить VIP-статус каждому клиенту. Вот только условия неоднозначные:

◾️ с одной стороны, статус действует до окончания срока акции, а количество фрибетов не ограничено;

◾️ с другой стороны, кэшбек лишь до 8% (у конкурентов кратно выше), и для его получения нужно сделать нечто невероятное.

Данная акция — скорее «защита», а не «нападение». Привлечь новых клиентов такими условиями практически нереально. Но наверняка это поможет чуть эффективнее удерживать действующих игроков.

4. Pari собрал 2 млн для бабушек и дедушек

Это благотворительная акция «Экспресс заботы» — БК умножала число болельщиков на разных спортивных событиях на определённые суммы.

За это время проект поддержали более 30 000 участников:

◾️ на матчах в Нижнем Новгороде, Москве, Екатеринбурге и Нижнекамске;

◾️ на биатлонной гонке в Ижевске и лыжной — в Дубровицах;

◾️ а также на стриме и сайте проекта.

На собранные средства будут куплены 14 123 кг продуктов для одиноких бабушек и дедушек.

Это 1569 продуктовых наборов весом 7-10 кг для более 2,3 тысячи пожилых людей.

5. Массовый сбой в Рунете 14 января

Разумеется, он затронул и букмекерские компании. Продлился около 20 минут, сайты и приложения всех БК не работали, у меня открывался только «Леон». Затем всё пришло в норму, компании возобновили работу, проблемы оставались лишь у «Марафона».

Сколько денег потеряли БК из-за этого сбоя? Максимально грубый подсчёт без учета активности в конкретные часы и насыщенности спортивными событиями:

◾️сети не было ~ 20 минут — это 1/26280 часть года;

◾️целевые отчисления за год ~ 33 млрд, сумма депозитов ~ 1650 млрд;

◾️выручка рынка ~ 25% от депозитов — 412,5 млрд

◾️1/26280 часть от выручки — 15,7 млн.

Для рынка это небольшая сумма, но всё равно приятного мало.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».