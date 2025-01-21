Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 9.53: «Барселона» опять без победы

Лига чемпионов вернулась! На очереди седьмой тур. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча, которые будут сыграны сегодня, 21 января.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лилль»

У «Лилля» крайне мало шансов избежать поражения в Ливерпуле. Мерсисайдцы выиграли все шесть матчей турнира. В трёх предыдущих одолели «Байер» (4:0), мадридский «Реал» (2:0) и «Жирону» (1:0). Ни одного пропущенного. В лучшем случае «доги» могут рассчитывать на то, что получится избежать разгромного поражения.

«Лилль» показывает приятный глазу выстроенный футбол с акцентом на оборону. Проиграл только четыре раза за сезон во всех турнирах. Правда, есть одно но! Очень много ничьих (восемь — в чемпионате Франции и две — в Лиге чемпионов). Причина банальна — нехватка ресурсов. «Доги» умудрились победить «Реал» (1:0) и «Атлетико» (3:1). Третьей громкой сенсации не предвидится. Мерсисайдцы слишком хороши.

Предлагаем взять П1 + ТМ 4.5 мяча с приятным коэффициентом 1.90. Избытка голов не ждём. Ни в одном из шести матчей Лиги чемпионов мерсисайдцы не забили больше четырёх мячей, но и сами пропустили лишь однажды. Здоровый прагматизм.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Барселона»

«Бенфика» проиграла только два из шести матчей Лиги чемпионов. Внимания заслуживают победы над мадридским «Атлетико» (4:0) и «Монако» (3:2). С подопечными Бруну Лаже шутки плохи. Лиссабонцы очень обидно потеряли очки с «Фейеноордом» (1:3) и «Болоньей» (0:0). Потому путёвка в плей-офф не гарантирована: 15-е место и сложный календарь. Дальше ждёт «Ювентус», так что с каталонцами нужно выжимать максимум.

«Барселона» застряла в терновых зарослях: выиграла лишь раз за восемь предыдущих туров Примеры, а также трижды сыграла вничью. Подопечные Ханс-Дитера Флика спустились на третью строчку в турнирной таблице. Сильно сбавил Роберт Левандовски. На международной арене показатели у каталонцев отличные: пять побед при одном поражении. Не исключено, что смена обстановки их взбодрит. Однако увезти из Лиссабона больше одного очка едва ли получится.

На фоне управленческого бардака в клубе каталонцы повторили клубный антирекорд времён Эрнесто Вальверде по серии матчей в чемпионате Испании с пропущенными мячами (девять встреч). Заключить пари на то, что «Бенфика» не проиграет «Барселоне», можно с коэффициентом 1.94. Успех в Суперкубке Испании, похоже, полностью утолил жажду побед сине-гранатовых на несколько недель вперёд.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Штурм»

Есть шанс продолжить наблюдать за Даниилом Худяковым. Российский вратарь уже отметился на групповом этапе Лиги чемпионов. Теперь его конкурент (который начинал сезон первым номером) залечил травму и вернулся в строй, но на зимних сборах Худяков играл больше, а пропускал — меньше. Его появление в стартовом составе более чем вероятно.

Вот только вряд ли австрийский клуб ждёт в Бергамо что-то хорошее. Дело в том, что «Штурм» не проводил официальных матчей с 11 декабря, так как чемпионат Австрии давно ушёл на паузу. Контрольные игры — дело полезное, но только не для подготовки к Лиге чемпионов. Вот и получается, что на стороне «Аталанты» серьёзное преимущество не только в классе, но и в тонусе.

Бергамаски вовсю сражаются за топ-8, а главное — давно не выигрывали. Уступили «Интеру» в Суперкубке, не смогли забить «Удинезе», затем сыграли вничью с «Ювентусом» и на выходных проиграли «Наполи». А тут — Лига чемпионов, слабый и давно не игравший соперник, своё поле. Надо выжимать из этой ситуации максимум! Мы бы выбирали между П1 (-2.5) за 2.44 и ИТБ 1.5 гола «Аталанты» в первом тайме за 2.60.

Экспресс на Лигу чемпионов 21 января

Ставка 1: «Ливерпуль» победит «Лилль» + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Ставка 2: «Бенфика» не проиграет «Барселоне» за 1.93.

Ставка 3: ИТБ 1.5 гола «Аталанты» в первом тайме за 2.60.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.93 х 2.60 = 9.53.