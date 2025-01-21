Головин против Эмери и битва мудрецов в Мадриде. Чего ждать от Лиги чемпионов

Дождались! Лига чемпионов вернулась. Сегодня стартует 7-й тур общего этапа, то есть времени на исправление ошибок практически не осталось. Самое время собрать экспресс.

Прогноз на матч «Слован» Братислава — «Штутгарт»

Две проблемные команды, находящиеся за пределами зоны плей-офф. Однако разница существенная. Со «Слованом» всё понятно: шесть поражений из шести возможных, ни одного очка, вдохновляющая (хе-хе) разница мячей — 5:21. Потеряны даже теоретические шансы на попадание в топ-24. Задачи сугубо местечковые: зацепить хоть одно очко, чуть повысить призовые.

«Штутгарт» накопил семь очков, а это всего один балл до зоны плей-офф! Календарь не оставляет вариантов: в заключительном туре принимать «ПСЖ». Парижане сами находятся вне топ-24 и валять дурака не станут. Выход один — набирать максимум в Словакии. Желательно делать это с запасом, чтобы улучшить разницу голов. Пока всё весьма неплохо: девять забитых при 12 пропущенных.

Строго говоря, немцы провалили только одну игру, не справившись с давлением трибун в Сербии. Поражения от «Реала» и «Аталанты» — это понятно и нормально. Со «Спартой» действовали гораздо лучше, подвела реализация. А «Ювентус» с «Янг Бойз» обыграли. Проблема одна: выигрывать на заказ в гостях у соперника, который закроется на все пуговицы и будет терпеть — далеко не самая простая задача. Одно неосторожное движение сильно усложнит задачу. Потому мощного дебюта не ждём.

Вырисовывается довольно натужная, трудовая победа «швабов». Что-то вроде 2:0. Всё же разница в качестве исполнителей и мотивации существенная, а провал в Белграде должен помочь сделать выводы. На П2 всухую дают 2.40 — отличная идея для одиночной ставки. Для экспресса мы предпочтём П2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.90. Разгрома тут быть не должно.

Прогноз на матч «Монако» — «Астон Вилла»

Новый год для «Монако» пока складывается, мягко говоря, не лучшим образом. С ходу проиграли «ПСЖ» (0:1) в матче за Суперкубок Франции, а в середине января вылетели из Кубка Франции, в 1/16 финала уступив по пенальти довольно скромному «Реймсу» (1:1, 1:3 пен.). В чемпионате Франции за два тура, которые успели состояться в 2025 году, монегаски набрали всего одно из шести возможных очков. До «ПСЖ» — 15 очков. В общем, всё ясно.

«Астон Вилла», в свою очередь, никак не хочет сдуваться. В прошлом сезоне с Унаи Эмери команда добилась исторического выхода в Лигу чемпионов, а в этом полностью оправдывает это достижение. Снова претендует на место в топ-4 в английской Премьер-лиге, так ещё и не вылезает из топ-8 Лиги чемпионов. При Эмери «Астон Вилла» рукаста, плечиста и, что важнее, с характером.

Вполне возможно, что «Монако» наберёт одно очко. Все неудачи в 2025 году у клуба случились на выезде, и возвращение домой может вдохновить. Однако на большее с сегодняшней «Астон Виллой» рассчитывать будет трудно. Поэтому предлагаем подумать над комбинированной ставкой «гости не проиграют и тотал больше 1.5 мяча».

Прогноз на матч «Атлетико» Мадрид — «Байер»

Главный тренер леверкузенцев, судя по всему, сумел избежать синдрома второго сезона. После трёх трофеев в прошлом сезоне, команда претендует на все возможные и в нынешнем. По крайней мере, «Байер» продолжает успешно выступать и на внутренней арене, и на внешней. Например, в той же Бундеслиге отставание от лидирующей «Баварии» составляет всего четыре очка.

Вместе с тем торопиться со ставкой на победу «Байера» в предстоящем матче не стоит. Мадридский «Атлетико» сыграет на своём поле, где очень хорош. Да и лететь, тратить силы и терять драгоценное время отдыха ему не нужно, в отличие от леверкузенцев. В данном случае можно проверить ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Тем более что коэффициенты на это событие вполне приемлемые.

«Байер» против двух последних топов, «Баварии» и «Интера», выступил очень рационально. Забил один мяч, а сам не пропустил. Кроме того, у команды и по меркам Бундеслиги надёжная оборона — 24 пропущенных в 18 турах. «Атлетико» же уроки оборонительной игры точно не требуются. Так что здесь вполне может быть что-то вроде 0:0 или 1:0 в чью-то пользу в итоге.

Экспресс на матчи вторника в Лиге чемпионов

Ставка 1: победа «Штутгарта» в матче со «Словарном» + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Ставка 2: «Астон Вилла» не проиграет «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: тотал меньше 2.5 гола в матче «Атлетико» — «Байер» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.95 х 1.85 = 6.85.