«Монако» — «Астон Вилла». Головину придётся постараться

Новогодние каникулы давно позади. Европейские чемпионаты дружно вернулись в строй и даже успели провести встречи на внутренней арене — в кубках и чемпионатах. На этих буднях одеяло перетянет на себя евроарена. Во вторник, 21 января, на стадионе «Луи II» в Монако состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла» 21 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах совершенно логично не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 2.85. Разница в вероятности составляет всего 5%. На ничью коэффициент находится в районе 3.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Монако в предстоящем матче. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «Монако» — «Астон Вилла» (21.01.2025)

Новый год для «Монако» пока складывается, мягко говоря, не лучшим образом. С ходу проиграли «ПСЖ» (0:1) в матче за Суперкубок Франции, а в середине января вылетели из Кубка Франции, в 1/16 уступив по пенальти довольно скромному «Реймсу» (1:1, 1:3 пен.). После такого говорить о каких-то трофеях в этом сезоне теперь не приходится.

В чемпионате Франции положение тоже не располагает к участию в чемпионской гонке. За два тура, которые успели состояться в 2025 году, монегаски набрали всего одно из шести возможных очков. Сыграли вничью с «Нантом» (2:2) и уступили «Монпелье» (1:2). А это такие оппоненты, с кем можно и нужно бороться за победу, если претендуешь на конкуренцию с «ПСЖ».

Кстати, теперь отставание от лидера первенства составляет 15 очков. При такой форме — непосильная дистанция. Более того, команда Александра Головина пропустила вперёд не только «Марсель», но и «Лилль». Эти конкуренты сейчас хороши, поэтому теперь вопрос будет стоять так: попадут ли монегаски в Лигу чемпионов в следующем сезоне или нет. Это, пожалуй, реальная задача.

В нынешнем экспериментальном розыгрыше Лиги чемпионов у «Монако» всё не так плохо. Поначалу вообще даже держался в топ-8, откуда можно напрямую выйти в стадию 1/8 финала. Сейчас идёт в топ-24, откуда попадают в стыковые матчи. С учётом количества конкурентов, шансы задержаться здесь вполне ощутимые. Другое дело, что состояние на данный момент не лучшее.

«Астон Вилла», в свою очередь, никак не хочет сдуваться. В прошлом сезоне с Унаи Эмери добилась исторического выхода в Лигу чемпионов, а в этом полностью оправдывает это достижение. Мало того, что снова претендует на место в топ-4 английской Премьер-лиги, так ещё и не вылезает из топ-8 Лиги чемпионов. И, конечно, здесь огромная заслуга тренерского штаба.

При Эмери «Астон Вилла» рукаста, плечиста и, что важнее, с характером. К примеру, накануне вырвала ничью в гостях у лондонского «Арсенала», хотя проигрывала со счётом 0:2 к 60-й минуте. Теперь её беспроигрышная серия насчитывает пять матчей в разных турнирах с не самыми простыми соперниками. В предстоящей встрече может как минимум не уступить.

Вполне возможно, что «Монако» наберёт одно очко. Все неудачи в 2025 году у клуба случились на выезде, и возвращение домой может вдохновить. Однако на большее с сегодняшней «Астон Виллой» рассчитывать будет трудно. Поэтому предлагаем подумать над комбинированной ставкой «гости не проиграют и тотал больше 1.5 мяча». Счёт может быть 1:1 или 2:1 в пользу бирмингемцев.

Вообще, предстоящий матч должен располагать к высокой результативности. И «Монако», и «Астон Вилла» забивают регулярно, но надёжностью в обороне похвастаться могут не всегда. Ставка «обе забьют» зашла в четырёх из пяти последних встреч монегасков и также в четырёх из пяти последних игр бирмингемцев.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.93.