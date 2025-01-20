«Атлетико» — «Байер». Когда минимум голов только на пользу

Новогодние каникулы давно позади. Европейские чемпионаты дружно вернулись в строй и даже успели провести встречи на внутренней арене — в кубках и чемпионатах. На этих буднях одеяло перетянет на себя евроарена. Во вторник, 21 января, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Атлетико» М — «Байер» 21 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Байера» оценивается коэффициентом 3.00. Разница в вероятности составляет всего 7%. На ничью коэффициент находится в районе 3.40.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Испании не получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.08. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее же вероятным представляется равный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» М — «Байер» (21.01.2025)

Это будет серьёзный матч. Возможно, даже интереснее остальных. Соперники находятся в отличном состоянии и спорят за место в топ-8 Лиги чемпионов, которое обеспечит прямой выход в 1/8 финала. Мадридский «Атлетико» располагается на 11-й строчке, отстав от идущего четвёртым леверкузенского «Байера» на одно очко. До конца стадии рукой подать, цена ошибки возросла.

Что касается состояния, то обеим сторонам также есть чем похвастаться. Испанская команда в последнем матче потерпела поражение от скромного «Леганеса» (0:1), но до того одержала 15 побед подряд во всех турнирах. Среди побеждённых даже такие великаны, как французский «ПСЖ» (2:1) и испанская «Барселона» (2:1). Одним словом — внушительно!

Впрочем, немецкий клуб это спокойно парирует, потому что идёт на серии из 12 побед в разных турнирах. Хотя оппоненты встречались тоже серьёзные. По дороге удалось выиграть у мюнхенской «Баварии» (1:0) в Кубке Германии, у миланского «Интера» (1:0) в Лиге чемпионов и у дортмундской «Боруссии» (3:2) в немецкой Бундеслиге. И в этом, конечно, заслуга Хаби Алонсо.

Главный тренер леверкузенцев, судя по всему, сумел избежать синдрома второго сезона. После трёх трофеев в прошлом сезоне коллектив претендует на все возможные в нынешнем. По крайней мере, он продолжает успешно выступать и на внутренней арене, и на внешней. Например, в той же Бундеслиге отставание от лидирующей «Баварии» составляет всего четыре очка.

Вместе с тем торопиться со ставкой на победу «Байера» в предстоящем матче не стоит. Мадридский «Атлетико» сыграет на своём поле, где очень хорош. Да и лететь, тратить силы и терять драгоценное время отдыха ему не нужно, в отличие от леверкуценцев. В данном случае можно проверить ставку на тотал меньше 2.5 мяча. Тем более что коэффициенты на неё вполне приемлемые.

«Байер» против двух последних топов, «Баварии» и «Интера», выступил очень рационально. Забил один мяч, а сам не пропустил. Кроме того, у него и по меркам Бундеслиги надёжная оборона — 24 пропущенных в 18 турах. «Атлетико» же уроки оборонительной игры точно не требуются. Так что здесь вполне в итоге может быть что-то вроде 0:0 или 1:0 в чью-то пользу.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.