«Милан» — «Жирона». Добро пожаловать в плей-офф

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Сан-Сиро» «Милан» примет «Жирону». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Жирона» 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 7.30 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.70, что составляет около 21%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Милан» — «Жирона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Жирона» (22.01.2025)

В предыдущих турах Лиги чемпионов «Милан» победил «Брюгге» (3:1), мадридский «Реал» (3:1), «Слован» (3:2) и «Црвену Звезду» (2:1). Харизматичный Сержиу Консейсау попробует вывести «россонери» сразу в 1/8 финала. Расположение в турнирной таблице рабочее, соперники удобные. Всё как доктор прописал.

На днях миланцы потерпели первое фиаско при новом тренере: уступили на выезде «Ювентусу» (0:2). Если бы не Мик Меньян, поражение стало бы разгромным. Консейсау взял ответственность на себя, пояснив, что не был хорош в перерыве и во втором тайме. Что ж, никто не застрахован от ошибок. Надо делать выводы и двигаться дальше.

Консейсау меняет отношение и менталитет футболистов «Милана». Прививает голод к победам. Тренер работает в клубе меньше месяца. А уже успел стать обладателем Суперкубка Италии. С каким желанием «россонери» выгрызли волевые победы в матчах с «Ювентусом» (2:1) и «Интером» (3:2), с таким же необходимо реабилитироваться за поражение.

Чисто теоретически «Жирона» сохраняет шансы на выход в плей-офф. Но, по правде говоря, для этого должно произойти чудо. Каталонцы проиграли пять из шести матчей в Лиге чемпионов. Достаточно мирного исхода с «Миланом», чтобы досрочно лишиться возможности выйти в следующую стадию турнира.

Отчаяние — неуправляемая штука. Ещё неплох стимул зацепиться за дополнительные призовые от УЕФА, а также показать характер. Впрочем, есть ли он? Пока видно только апатию. В предыдущем туре чемпионата Испании «Жирона» при беззубой игре уступила дома нестабильной «Севилье» (1:2), располагающейся на 10-м месте в турнирной таблице.

Главная сенсация прошлого сезона больше не радует громкими победами. Будет логично, если Мичел Санчес прибегнет к ротации. Рассчитывать в Лиге чемпионов каталонцам не на что, а так силы основного костяка могут пригодиться для поправки дел на внутренней арене. Там тоже не всё в порядке — восьмое место. Миланцам победить важнее. Предлагаем взять П1 + ТБ 2.5 мяча.

У «россонери» хорошая результативность в Лиге чемпионов — в среднем два гола за матч, но и в свои ворота они получают нередко, несмотря на старания Меньяна (1,5 гола). «Жирона» в среднем за игру забивает 1,3 мяча, пропускает с той же частотой. Вероятно, как минимум три гола мы увидим.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.