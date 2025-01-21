«ПСЖ» — «Манчестер Сити». Матч жизни, или Ни слова о Сафонове

Новогодние каникулы давно позади. Европейские чемпионаты дружно вернулись в строй, и команды даже успели провести встречи на внутренней арене — в кубках и чемпионатах. На этих буднях одеяло перетянет на себя евроарена. В среду, 22 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. И это, конечно, центральная встреча всего тура.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах совершенно логично не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа английского «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.65. Разница в вероятности составляет всего лишь 2%. На ничью коэффициент находится в районе 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в центральном матче 7-го тура Лиги чемпионов. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.01.2025)

Сразу надо сказать, что для обеих сторон это матч жизни. В турнирной таблице Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» занимает 22-е место, набрав за шесть туров всего восемь очков. Французский «ПСЖ», в свою очередь, вообще временно выпал из топ-24, отстав от своего предстоящего соперника на одно очко.

До конца общего этапа остаётся два тура — вместе с этим, а потому ошибаться больше нельзя. Конкуренция в этой части таблицы очень высокая. Причём некоторые участники не робкого десятка — умеют побеждать на евроарене, имеют более лёгкий календарь и могут запросто обойти как парижский клуб, так и манчестерский.

У парижан при этом в 8-м туре встреча со «Штутгартом», который перед 7-м туром имеет столько же очков, но находится ниже лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Да и англичанам в их-то состоянии тёртый калач «Брюгге» может показаться чёрствым сухарём. Короче говоря, поражение для каждой стороны могут иметь плачевные последствия.

Букмекеры не видят даже намёка на фаворита в предстоящем матче. И это логично. «Манчестер Сити», кажется, начинает потихоньку приходить в себя. И если победу над «Лестером» (2:0) фанаты восприняли скептически, то разгром «Вест Хэма» (4:1) выглядел более внушительно. А после 8:0 с «Солфорд Сити» и 6:0 с «Ипсвичем» хочется поверить, что всё налаживается.

«ПСЖ», в свою очередь, начал год с трофея, обыграв в матче за Суперкубок Франции «Монако» (1:0). С тех пор планка не опускалась. Случились победы над «Сент-Этьеном» (2:1) и «Лансом» (2:1) в чемпионате Франции, а также со счётом 4:2 над какими-то скромнягами в Кубке Франции. Хвастаться особо нечем, но зато поводы для критики найти трудно.

Любопытно, что в каждом из четырёх матчей Матвей Сафонов оказывался на скамейке запасных. Даже после неплохого матча на позапрошлой стадии Кубка Франции Луис Энрике оставил российского голкипера в запасе и предоставил шанс третьему вратарю. В остальных же случаях ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма, благополучно вернувшись после травмы.

Мало сомнений в том, что итальянец выйдет в старте и в предстоящей встрече с «Манчестер Сити». Что бы ни говорил тренерский штаб про выбор голкипера прямо перед игрой, а в принципиальном матче, где проигрывать просто нельзя, на подсознательном уровне вам захочется выставить кого-то, кто уже зарекомендовал себя. Так что о Сафонове не будет ни слова.

А матч действительно ожидается напряжённый. Футболисты «Манчестер Сити» должны быть в хорошем настроении, но им ещё лететь в Париж, что повлияет на физическое состояние. Игроки «ПСЖ» получат к повышенной мотивации ещё и преимущество в свежести, поскольку последнюю игру провели на день раньше. Однако их футбол трудно назвать чемпионским.

Короче говоря, ничейный исход в матче 7-го тура Лиги чемпионов в Париже между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» выглядит вполне логично. Вероятный счёт — 1:1 или даже 0:0. Особенно с учётом того, что в личных встречах соперники обычно редко радуют большом количеством голов. Хотя в данном случае большее значение имеет статус встречи.

Ставка: ничья за 4.00.