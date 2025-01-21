«Реал» — «Зальцбург». Да, но!

Мадридцев ругают за 2:5 от «Барсы», но всё не так плохо.

Новогодние каникулы давно позади. Европейские чемпионаты дружно вернулись в строй и даже успели провести встречи на внутренней арене — в кубках и чемпионатах. На этих буднях одеяло перетянет на себя евроарена. В среду, 22 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Зальцбург». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Реал» — «Зальцбург» 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах совершенно логично отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу испанского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.09, что даже приблизительно переваливает за 90% вероятности. Победа австрийского «Зальцбурга» оценивается коэффициентом 32.00 — менее 5% вероятности. В ничью эксперты тоже не сильно верят.

Вместе с тем аналитики прогнозируют сверхрезультативный футбол в Мадриде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.24. При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14. Наиболее же вероятным представляется счёт 3:0 в пользу мадридцев.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «Реал» — «Зальцбург» (22.01.2025)

Да, но! Мадридский «Реал» уступил трофей «Барселоне», проиграв в финале Суперкубка Испании со счётом 2:5, но в целом в январе выглядит внушительно. Сперва справился с «Валенсией» (2:1), затем вышел в четвертьфинал Кубка Испании, забив по пять мячей в двух матчах на прошлых стадиях (5:0 и 5:2), а на выходных разгромил на своём поле «Лас-Пальмас» (4:1).

Во-первых, как видно, проблем с созданием и реализацией моментов нет. Во-вторых, победы позволили сохранить шансы на борьбу сразу за два трофея. Мадридцы продолжают выступление в Кубке Испании, а также выбились в лидеры Примеры. После 20-го тура имеют двухочковый запас от «Атлетико» и семиочковый запас от «Барселоны» и «Атлетика».

Осталось только перенести свой уверенный ход ещё и на Лигу чемпионов, ведь на там дела обстоят не лучшим образом. За шесть туров из восьми на общем этапе подопечные Карло Анчелотти набрали всего девять очков, что соответствует 20-му месту. Отрыв от опасного 25-го места составляет всего два очка. Допускать ошибки футболистам и тренерскому штабу больше нельзя.

Хорошо, что соперники остались вполне проходные. В 8-м туре «Реал» во Франции будет ждать дебютант «Брест», а сейчас в гости на «Сантьяго Бернабеу» пожалует австрийский «Ред Булл Зальцбург». Да, вы можете вспомнить, как клуб радовал ярким атакующим футболом в прошлых сезонах. Однако его нынешнее состояние вызывает много вопросов.

Во-первых, в своём относительно неконкурентном чемпионате Австрии «Зальцбург» находится на пятой строчке, отстав от лидера на 10 очков. Во-вторых, в двух прошлых турах общего этапа Лиги чемпионов проиграл с общим счётом 0:8. Три мяча получил от «ПСЖ», ещё пять — от «Байера». Более того, если бы не победа над «Фейеноордом» (3:1) в 4-м туре, команда так и осталась бы без очков и голов.

На таком фоне ждать сюрпризов от австрийцев на «Сантьяго Бернабеу» не приходится. Скорее всего, мадридский «Реал» одержит уверенную и закономерную победу. Не факт, что будет очень много голов, но голы будут. В качестве ставки можно выбрать «П1 и тотал больше 2.5 мяча» или Ф1 (-2.5). Счёт 3:0 выглядит логично.

Почему ещё стоит ожидать от хозяев поля уверенной победы, так это из-за свежей новости о решении Карло Анчелотти покинуть «Реал» по окончании сезона. И это при условии, даже если получится выиграть трофей. Это, конечно, да, но будет здорово выиграть ещё что-нибудь напоследок в таком случае. И уж кто-кто, а мудрый Папа Карло сумеет договориться с футболистами. Недонастроя быть не должно.

Ставка: победа «Реала» с форой (-2.5) за 1.70.