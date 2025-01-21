«Фейеноорд» — «Бавария». Машина завелась

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме «Фейеноорд» примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Бавария» 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.46, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Фейеноорда» оценивается коэффициентом 6.80 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет около 19%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фейеноорд» — «Бавария» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фейеноорд» — «Бавария» (22.01.2025)

Разница в исполнительском мастерстве между соперниками очень велика. Ладно бы «Фейеноорд» проводил один из лучших сезонов. Тогда ещё можно было бы предположить и поверить, что у представителя Нидерландов получится сенсационно отнять очки. И то — не у такой «Баварии». Мюнхенцы чудо как хороши.

В предыдущих четырёх турах чемпионата Германии подопечные Венсана Компани победили «Лейпциг» (5:1), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (1:0), «Хоффенхайм» (5:0) и «Вольфсбург» (3:2). В каждом случае мюнхенцы безоговорочно доминировали и вполне могли забить больше. Хотя, казалось бы, куда же ещё? 14 мячей за 360 минут!

И это ещё скажите спасибо, что из-за болезни мало играл Джамал Мусиала. Пока вундеркинд выздоравливал, разницу делал Гарри Кейн. Англичанин стал автором победного мяча в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии», а также отметился двумя результативными действиями с «Хоффенхаймом». В среднем на клубном уровне Кейн забивает один гол за матч. Просто монстр!

Чемпионская гонка с «Байером» вынуждает мюнхенцев не сбавлять оборотов. «Фармацевты» одержали 11 побед подряд во всех турнирах. Как тут расслабишься? В трёх предыдущих турах Лиги чемпионов «Бавария» победила «Бенфику» (1:0), «ПСЖ» (1:0) и «Шахтёр» (5:1). Заготовив неплохую почву для выхода в 1/8 финала напрямую.

У «Фейеноорда» результаты противоречивые. Далеко не без везения побеждены «Жирона» (3:2) и «Бенфика» (3:1). Также повезло сыграть вничью с переживающим трудные времена «Манчестер Сити» (3:3). Во всех трёх случаях «гордость Юга» скорее отскочила. Соперники смотрелись лучше. А вот поражения от «Байера» (0:4) и «Зальцбурга» (1:3) закономерны.

«Фейеноорд» слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. На любом уровне. В трёх предыдущих турах национального первенства уступил ПСВ из Эйндховена (0:3) и «Утрехту» (1:2), а также сыграл вничью с «Виллемом» (1:1). «Гордость Юга» опустилась на четвёртую строчку в турнирной таблице. Никакой сенсацией тут и не пахнет.

Статистику выступлений «Фейеноорда» в Эредивизии не берём, ибо нет смысла. А вот матч за Суперкубок Нидерландов и показатели в Лиге чемпионов кое о чём говорят. В семи играх «гордость Юга» пропустила целых 19 мячей. Всё предельно очевидно. Берём П2 + ТБ 2.5 мяча. Мюнхенцы в среднем за игру забивают три мяча.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 1.87.