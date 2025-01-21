«Арсенал» — «Динамо» Загреб. Не вешать нос, «канониры»

Ничья с «Астон Виллой» не конец света. А тут ещё и календарь приятный.

22 января состоится встреча 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. На стадионе «Эмирейтс» в Лондоне «Арсенал» примет загребское «Динамо». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Динамо» Загреб 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.13, что приблизительно равно 87% вероятности. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 22.0 — в районе 4%. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5, что составляет около 9%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.41. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.38.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» Лондон — «Динамо» Загреб (22.01.2025)

На днях «Арсенал» очень обидно потерял очки с «Астон Виллой» (2:2). Отставание от лидирующего «Ливерпуля» увеличилось до шести очков, а ведь у мерсисайдцев ещё и игра в запасе. Понятно, что «канониры» расстроены, но не стоит опускать руки. Всё ещё может измениться. До конца сезона уйма времени.

По качеству футбола лондонцы не так уж сильно уступают «Ливерпулю». С той же частотой создают голевые моменты. Движение превосходное, как и контроль мяча. Соперники шли бы в ногу, если бы подопечных Микеля Артеты время от времени не подводило завершение. Транжирят возможности забить слишком часто.

Критично ли это? Да не то чтобы очень: беспроигрышная серия лондонцев в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей, а в Лиге чемпионов они не сумели победить только «Аталанту» (0:0) и «Интер» (0:1). Зато уверенно обыграли «ПСЖ» (2:0), «Спортинг» (5:1) и «Монако» (3:0). Расположились в зоне прямого выхода в 1/8 финала. Солидно.

У загребского «Динамо» достижения поскромнее: выиграны только два из шести матчей общего этапа Лиги чемпионов. Вничью «синие» сыграли с «Монако» (2:2) и «Селтиком» (0:0), а уступили мюнхенской «Баварии» (2:9) и дортмундской «Боруссии» (0:3). Скромненько.

В чемпионате Хорватии дела идут непривычно блекло: восемь побед и пять ничьих при пяти поражениях. «Синие» расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. Неудивительно, что руководство решило прибегнуть к смене главного тренера. Должность занял легендарный Фабио Каннаваро.

Не факт, что итальянцу удастся взбодрить новых подопечных. Карьера Каннаваро-тренера далеко не так успешна, как карьера Каннаваро-футболиста. Фабио был уволен из «Беневенто», а затем «Удинезе» не стал продлевать с ним соглашение, несмотря на спасение от вылета в Серию В. Не всегда гениальные игроки оказываются хорошими наставниками.

Возьмём П1 с форой (-2.5). «Канониры» лучше всех в АПЛ выступают дома (семь побед, четыре ничьих и ни одного поражения). А вот загребское «Динамо» эффективностью на выезде похвастаться не может. «Синие» выиграли только три из девяти матчей чемпионата Хорватии в гостях. Пропустили за этот период 14 мячей. Также не забываем про разгромное поражение от «Баварии» и крупное — от дортмундской «Боруссии». А чем «Арсенал» хуже?

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2.5) за 2.05.