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ПСЖ — Ман Сити, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов 22 января 2025 года, где смотреть в прямом эфире, какой канал покажет

«ПСЖ» — не топ-клуб. Гвардиола выкинет Сафонова из Лиги чемпионов
Владимир Прокофьев
«ПСЖ» — «Манчестер Сити», прогноз на матч ЛЧ
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Парижане доминируют в чемпионате Франции, но в Европе быть лучшими не готовы.

Сегодня, 22 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев не оставляет парижанам шансов.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа английского «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.65. Разница в вероятности составляет всего лишь 2%. На ничью коэффициент находится в районе 4.00.

Ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.01.2025)

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
22 января 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два топ-клуба с безграничным бюджетом рискуют вылететь из Лиги чемпионов ещё до стадии плей-офф. И это при новом формате, когда в стыки проходят 24 команды. «Манчестер Сити» заработал восемь очков и идёт на 22-м месте по итогам шести туров, а «ПСЖ» с семью очками и вовсе 25-й.

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У англичан в теории ситуация попроще. Даже при неудачном исходе потенциальная победа над «Брюгге» в последнем туре почти наверняка выведет их в стыки. У «ПСЖ» всё сложнее – и матч гостевой, и соперник серьёзнее: немецкий «Штутгарт».

По котировкам букмекеров минимальными фаворитами считаются парижане, что выглядит несколько странно. Единственный фактор в пользу французов – домашнее поле. Фактор, конечно, однако скорее второстепенный. Всё остальное явно за «Манчестер Сити».

Натужные победы команды Луиса Энрике не должны вводить в заблуждение. Да, очки набираются, гегемония во Франции сохраняется, но в Европе это не работает. Да и что за результаты у «ПСЖ»?

  • По пенальти прошли «Ланс» в Кубке.
  • На 90+2-й минуте вырвали победу в матче с «Монако».
  • С разницей в один мяч обыграли «Сент-Этьен».
  • Получили «двушку» от ноунеймов из «Эспали».
  • Одержали волевую победу над «Лансом» в чемпионате страны.

Везде напряг, везде проблемы. Сравните с «Ман Сити» на том же отрезке:

  • 2:0 с «Лестером»;
  • 4:1 с «Вест Хэмом»;
  • 8:0 с «Солфордом»;
  • 6:0 с «Ипсвичем».

Да, была ничья 2:2 с «Брентфордом», хотя и там вели с разницей в два мяча. Но в остальном видно, что команда Гвардиолы возвращает былую форму, усиливается с помощью новых трансферов и готовится к штурму во второй части сезона.

Холанд забивает, Де Брёйне отдает, Фоден и Доку набирают баллы за результативность – машина завелась. Вот бы увидеть Сафонова в старте, но это вряд ли.

Надёжным вариантом мне кажется ставка с форой (0) на гостей за 1.98. Не верю в победу «ПСЖ», поэтому тут с высокой вероятностью будет как минимум возврат.

А для прогноза я рискну и возьму чистую победу «Манчестер Сити» за 2.65. Но помните – если ставите, то делайте это с умом и аккуратно. Лудомания крайне опасна.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.65.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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