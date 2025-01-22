«ПСЖ» — не топ-клуб. Гвардиола выкинет Сафонова из Лиги чемпионов

Парижане доминируют в чемпионате Франции, но в Европе быть лучшими не готовы.

Сегодня, 22 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев не оставляет парижанам шансов.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» 22 января 2025 года

Сделать ставку на победу французского «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа английского «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.65. Разница в вероятности составляет всего лишь 2%. На ничью коэффициент находится в районе 4.00.

Ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити» (22.01.2025)

Два топ-клуба с безграничным бюджетом рискуют вылететь из Лиги чемпионов ещё до стадии плей-офф. И это при новом формате, когда в стыки проходят 24 команды. «Манчестер Сити» заработал восемь очков и идёт на 22-м месте по итогам шести туров, а «ПСЖ» с семью очками и вовсе 25-й.

У англичан в теории ситуация попроще. Даже при неудачном исходе потенциальная победа над «Брюгге» в последнем туре почти наверняка выведет их в стыки. У «ПСЖ» всё сложнее – и матч гостевой, и соперник серьёзнее: немецкий «Штутгарт».

По котировкам букмекеров минимальными фаворитами считаются парижане, что выглядит несколько странно. Единственный фактор в пользу французов – домашнее поле. Фактор, конечно, однако скорее второстепенный. Всё остальное явно за «Манчестер Сити».

Натужные победы команды Луиса Энрике не должны вводить в заблуждение. Да, очки набираются, гегемония во Франции сохраняется, но в Европе это не работает. Да и что за результаты у «ПСЖ»?

По пенальти прошли «Ланс» в Кубке.

На 90+2-й минуте вырвали победу в матче с «Монако».

С разницей в один мяч обыграли «Сент-Этьен».

Получили «двушку» от ноунеймов из «Эспали».

Одержали волевую победу над «Лансом» в чемпионате страны.

Везде напряг, везде проблемы. Сравните с «Ман Сити» на том же отрезке:

2:0 с «Лестером»;

4:1 с «Вест Хэмом»;

8:0 с «Солфордом»;

6:0 с «Ипсвичем».

Да, была ничья 2:2 с «Брентфордом», хотя и там вели с разницей в два мяча. Но в остальном видно, что команда Гвардиолы возвращает былую форму, усиливается с помощью новых трансферов и готовится к штурму во второй части сезона.

Холанд забивает, Де Брёйне отдает, Фоден и Доку набирают баллы за результативность – машина завелась. Вот бы увидеть Сафонова в старте, но это вряд ли.

Надёжным вариантом мне кажется ставка с форой (0) на гостей за 1.98. Не верю в победу «ПСЖ», поэтому тут с высокой вероятностью будет как минимум возврат.

А для прогноза я рискну и возьму чистую победу «Манчестер Сити» за 2.65. Но помните – если ставите, то делайте это с умом и аккуратно. Лудомания крайне опасна.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.65.

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