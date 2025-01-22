Экспресс на Лигу чемпионов: «Реал» и «Бавария» выйдут в плей-офф

7-й тур общего этапа Лиги чемпионов завершается. Авторы «Чемпионата» собрали экспресс на три матча, которые состоятся сегодня, 22 января.

Прогноз на матч «Реал Мадрид» — «Ред Булл Зальцбург»

Мадридский «Реал» уступил трофей «Барселоне», проиграв в финале Суперкубка Испании со счётом 2:5, но в целом в январе выглядит внушительно. Сперва справился с «Валенсией» (2:1), затем вышел в четвертьфинал Кубка Испании, забив по пять мячей в двух матчах на прошлых стадиях (5:0 и 5:2), а на выходных разгромил на своём поле «Лас-Пальмас» (4:1). Голов много, машина завелась.

За шесть туров из восьми на общем этапе подопечные Карло Анчелотти набрали всего девять очков, что соответствует 20-му месту. Хорошо, что соперники остались вполне проходные. Во-первых, в своём относительно неконкурентном чемпионате Австрии «Зальцбург» находится на пятой строчке, отставая от лидера на 10 очков. Во-вторых, в двух прошлых турах общего этапа Лиги чемпионов проиграл с общим счётом 0:8. Три мяча получил от «ПСЖ», ещё пять — от «Байера». Более того, если бы не победа в матче с «Фейеноордом» (3:1) в 4-м туре, команда так и осталась бы без очков и голов.

На таком фоне ждать сюрпризов от австрийцев на «Сантьяго Бернабеу» не приходится. Скорее всего, мадридский «Реал» одержит уверенную и закономерную победу. Не факт, что будет очень много голов, но они будут. В качестве ставки можно выбрать «П1 и тотал больше 2.5 мяча» или Ф1 (-2.5). Счёт 3:0 выглядит логично.

Прогноз на матч «Фейеноорд» — «Бавария»

В предыдущих четырёх турах чемпионата Германии подопечные Венсана Компани победили «РБ Лейпциг» (5:1), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (1:0), «Хоффенхайм» (5:0) и «Вольфсбург» (3:2). И это на фоне проблем со здоровьем у Джамала Мусиалы. 14 голов за 360 минут, шикарная эффективность Гарри Кейна. А теперь — явно уступающий в классе оппонент в Лиге чемпионов.

У «Фейеноорда» результаты противоречивые. Далеко не без везения побеждены «Жирона» (3:2) и «Бенфика» (3:1). Также повезло сыграть вничью с переживающим трудные времена «Манчестер Сити» (3:3). Во всех трёх матчах «гордость Юга» скорее отскочила. Соперники смотрелись лучше. А вот поражения от «Байера» (0:4) и «Зальцбурга» (1:3) закономерны.

«Фейеноорд» слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. На любом уровне. В трёх предыдущих турах национального первенства уступил ПСВ из Эйндховена (0:3) и «Утрехту» (1:2), а также сыграл вничью с «Виллемом» (1:1). «Гордость Юга» опустилась на четвёртую строчку! Статистику выступлений «Фейеноорда» в Эредивизии не берём, ибо нет смысла. А вот матчи за Суперкубок Нидерландов и в Лиге чемпионов кое о чём говорят. В семи играх «гордость Юга» пропустила целых 19 мячей. Всё предельно очевидно. Берём П2 + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Милан» — «Жирона»

В предыдущих турах Лиги чемпионов «Милан» победил «Брюгге» (3:1), мадридский «Реал» (3:1), «Слован» (3:2) и «Црвену Звезду» (2:1). Харизматичный Сержиу Консейсау попробует вывести «россонери» сразу в 1/8 финала. Расположение в турнирной таблице рабочее, соперники удобные. Всё как доктор прописал.

Чисто теоретически «Жирона» сохраняет шансы на выход в плей-офф. А на деле… Каталонцы проиграли пять из шести матчей в Лиге чемпионов. Достаточно мирного исхода с «Миланом» для того, чтобы досрочно лишиться возможности выйти в следующую стадию. Состояние команды вызывает вопросы. В предыдущем туре чемпионата Испании «Жирона» при беззубой игре уступила дома нестабильной «Севилье» (1:2), располагающейся на 10-м месте в турнирной таблице.

Главная сенсация прошлого сезона больше не радует громкими победами. Допускаем даже, что Мичел Санчес прибегнет к ротации. Рассчитывать в Лиге чемпионов каталонцам не на что, а так силы основного костяка могут пригодиться для поправки дел на внутренней арене. Там тоже не всё в порядке — восьмое место. Миланцам победить важнее. Состав и атмосфера у них сейчас тоже лучше. Плюс своё поле. Предлагаем взять П1 + ТБ 2.5 мяча.

Экспресс на Лигу чемпионов 22 января

Ставка 1: «Реал» победит «Ред Булл Зальцбург» с форой (-2.5) за 1.75.

Ставка 2: «Бавария» победит «Фейеноорд» + тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Ставка 3: «Милан» победит «Жирону» + тотал больше 2.5 гола за 2.22.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.90 х 2.22 = 7.32.