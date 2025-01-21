«Спарта» — «Интер». Эталон надёжности от Индзаги

Новогодние каникулы давно позади. Европейские чемпионаты дружно вернулись в строй и даже успели провести встречи на внутренней арене — в кубках и чемпионатах. На этих буднях одеяло перетянет на себя евроарена. В среду, 22 января, на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Праге состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Интер» Милан. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Спарта» П — «Интер» 22 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу миланского «Интера» предлагается с коэффициентом 1.41, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа пражской «Спарты» оценивается коэффициентом 8.20 — чуть больше 10% вероятности. В ничью эксперты тоже не сильно верят, коэффициент — 5.10.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Чехии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. При этом, если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги чемпионов «Спарта» Прага — «Интер» Милан (22.01.2025)

Само собой разумеется, что вменяемых шансов у пражской «Спарты» чего-то добиться в предстоящей встрече с миланским «Интером» просто нет. Чешская команда, уже можно об этом говорить, проигрывает конкуренцию на внутренней арене «Славии» и «Виктории». Отставание после 19-го тура составляет 13 и шесть очков соответственно.

На евроарене особенных успехов добиться тоже не получается. Позади шесть матчей, а у скромных по меркам Лиги чемпионов чехов всего четыре очка благодаря победе над «Ред Булл Зальцбург» (3:0) и «Штутгартом» (1:1). В последних же четырёх встречах они потерпели четыре поражения с общим счётом 3:17. А ведь впереди – две игры с грандами.

И первый — миланский «Интер» — привычно стабилен под руководством Симоне Индзаги. Во-первых, ведёт активную борьбу за скудетто в итальянской Серии А. Отставание от лидирующего «Наполи» составляет три очка, но есть игра в запасе. Во-вторых, претендует на прямой выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, поскольку находится сейчас в топ-8.

Исполнительское мастерство футболистов у миланского клуба, разумеется, выше, чем у футболистов из «Спарты». И домашнее поле здесь, конечно, вряд ли поможет. В составе «нерадзурри» могут появиться Лаутаро Мартинес, Маркус Тюрам, Пётр Зелиньски и другие лидеры. Основа в строю, можно даже экспериментировать, ведь на скамейке есть усиление.

Может ли что-то «Спарта» вообще предложить? Здесь тоже есть сомнения. Если у неё 18 пропущенных мячей в шести турах общего этапа Лиги чемпионов, то «Интер» на том же отрезке пропустил всего один мяч. Наряду с почти безупречным «Ливерпулем», это лучший показатель на турнире. Если игроки настроятся должным образом, то спокойно заберут три очка.

В качестве ставки можно рассмотреть разные варианты. От победы гостей с форой (-1.5) до победы гостей всухую. Мы остановились бы на втором варианте. Подопечные Симоне Индзаги пропустили единственный мяч на евроарене от леверкузенского «Байера», который снова хорош. Вряд ли хозяева что-то придумают. Счёт может быть 1:0 или 2:0 в пользу гостей.

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 2.34.