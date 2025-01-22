«Интер» и «Арсенал» — в огне, «ПСЖ» и «Сити» — в окопах. Что произойдёт в Лиге чемпионов

Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча Лиги чемпионов, которые будут сыграны сегодня, 22 января. В программе — новые успехи лондонского «Арсенала», надёжный «Интер» и битва грандов в Париже.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Динамо» Загреб

Беспроигрышная серия лондонцев в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей, а в Лиге чемпионов они не сумели победить только «Аталанту» (0:0) и «Интер» (0:1). Зато уверенно обыграли «ПСЖ» (2:0), «Спортинг» (5:1) и «Монако» (3:0). Расположились в зоне прямого выхода в 1/8 финала. Солидно. У загребского «Динамо» достижения поскромнее: выиграны только два из шести матчей общего этапа Лиги чемпионов.

В чемпионате Хорватии дела идут непривычно блекло: восемь побед и пять ничьих при пяти поражениях. «Синие» расположилось на четвёртом месте в турнирной таблице. Неудивительно, что руководство решило прибегнуть к смене главного тренера. Должность занял легендарный Фабио Каннаваро. Не факт, что итальянцу удастся взбодрить новых подопечных. Карьера Каннаваро-тренера далеко не так успешна, как карьера Каннаваро-футболиста.

Возьмём П1 с форой (-2.5). «Канониры» лучше всех в АПЛ выступают дома (семь побед, четыре ничьих и ни одного поражения). А вот загребское «Динамо» эффективностью на выезде похвастаться не может. «Синие» выиграли только три из девяти матчей в чемпионате Хорватии в гостях. Пропустили за этот период 14 мячей. Также не забываем про разгромное поражение от «Баварии» и крупное — от дортмундской «Боруссии». А чем «Арсенал» хуже?

Прогноз на матч «Спарта» Прага — «Интер»

Само собой разумеется, что вменяемых шансов у пражской «Спарты» чего-то добиться в предстоящем матче с миланским «Интером» просто нет. Чешская команда, уже можно об этом говорить, проигрывает конкуренцию на внутренней арене «Славии» и «Виктории». Отставание после 19-го тура составляет 13 и 6 очков соответственно. В Лиге чемпионов за шесть туров набежало четыре очка — мало, слишком мало.

Может ли что-то «Спарта» вообще предложить? Здесь тоже есть сомнения. Если у неё 18 пропущенных мячей за шесть турах общего этапа Лиги чемпионов, то «Интер» на том же отрезке пропустил всего один мяч. Наряду с почти безупречным «Ливерпулем» это лучший показатель на турнире. Если игроки настроятся должным образом, то спокойно заберут три очка.

В качестве ставки можно рассмотреть разные варианты. От победы гостей с форой (-1.5) до победы гостей всухую. Я бы остановился на втором варианте. Подопечные Симоне Индзаги пропустили единственный мяч на евроарене от леверкузенского «Байера», который снова хорош. Вряд ли хозяева что-то придумают. Счёт может быть 1:0 или 2:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити»

Матч жизни для обеих команд. В турнирной таблице Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» занимает 22 место, набрав за шесть туров всего восемь очков. Французский «ПСЖ», в свою очередь, вообще выпал из топ-24 и отстаёт от своего предстоящего соперника на одно очко. До конца общего этапа остаётся два тура — вместе с этим, а потому ошибаться больше нельзя. Цена ошибки запредельна.

Футболисты «Манчестер Сити» должны быть в хорошем настроении, но им ещё лететь в Париж, что повлияет на физическое состояние. Игроки «ПСЖ» получат к повышенной мотивации ещё и преимущество в свежести, поскольку последнюю игру провели на день раньше. Однако их футбол трудно назвать чемпионским. Короче говоря, ничейный исход выглядит вероятным. Коэффициент — 4.00. Отлично для одиночной ставки.

Но раз мы собираем экспресс, предпочтём ставку на тотал меньше. Думается, в Париже будет 1:1 или даже 0:0. Особенно с учётом того, что в личных встречах соперники обычно редко радуют большом количеством голов. Хотя в данном случае большее значение имеет статус встречи. ТМ 2.5 гола идёт за 2.47 — очень хорошо. На ТМ 3.5 гола дают 1.62 — тоже нестыдно. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 22 января

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Динамо» З с форой (-2.5) за 2.13.

Ставка 2: победа «Интера» в матче со «Спартой» всухую за 2.40.

Ставка 3: тотал меньше 3.5 гола в матче «ПСЖ» — «Ман Сити» за 1.62.

Общий коэффициент: 2.13 х 2.40 х 1.62 = 8.28.