«МЮ» — «Рейнджерс». Аморим страдал и нам велел

Начало месяца было отдано на откуп внутренним кубковым соревнованиям, но на этой неделе одеяло на себя перетягивает евроарена. В четверг, 23 января, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс» 23 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 68% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 6.40, а на ничью предлагается поставить за 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.61. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84. Наиболее же вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс» (23.01.2025)

Рубен Аморим позволил себе смелое заявление, что футболистам и поклонникам «Манчестер Юнайтед» придётся страдать. Новый главный тренер клуба пояснил, что продолжит гнуть свою линию и прививать своё видение футбола. Судя по всему, руководство готово к такому развитию событий.

Может, это и хорошо вдолгую, но прямо сейчас результаты нестабильны. Манкунианцы в январе успели провести четыре встречи в разных турнирах. С одной стороны, сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), прошли «Арсенал» (1:1, 5:3 пен.) в Кубке Англии и обыграли «Саутгемптон» (3:1), но в последнем матче по делу уступили «Брайтону» (1:3).

С точки зрения турнирной борьбы сезон упущен. Если речь про АПЛ. «Красные дьяволы» идут на 13-м месте после 22 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. При такой нестабильности подобное отставание не отыграть. Зато они продолжают выступления в Кубке Англии и Лиге Европы. В последнем случае всё наладилось с приходом Аморима.

Под руководством португальца «МЮ» выиграл два матча из двух, хотя соперники были достаточно опытные. Это норвежский «Будё-Глимт» (3:2) и чешская «Виктория Пльзень» (2:1). В обоих случаях было много голов, и команда непременно пропускала. Скорее всего, теперь тоже получится как минимум добыть очки, но игра в обороне снова обратит на себя внимание.

«Рейнджерс» сейчас не может похвастаться чем-то серьёзным. В чемпионате Шотландии команда с треском проигрывает конкуренцию «Селтику», отстав уже на 13 очков. Однако клуб очень бодро идёт в Лиге Европы, регулярно забивает. Дал бой «Тоттенхэму» (1:1) с «Олимпиакосом» (1:1) и даже разгромил «Ниццу» (4:1). Запросто может забить и на «Олд Траффорд».

Кстати, в качестве ставки можно проверить голы в обе стороны. И даже предположить счёт в районе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев благодаря домашней поддержке и лучшей свежести. «Манчестер Юнайтед» действительно может набрать очки и сохранить своё место в топ-8 Лиги Европы, но выйти сухими из воды с такой обороной у манкунианцев вряд ли получится.

Ставка: обе забьют за 1.84.