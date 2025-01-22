«Лацио» — «Реал Сосьедад». Лучший клуб Лиги Европы останется в лидерах

Начало месяца было отдано на откуп внутренним кубковым соревнованиям, но на этой неделе одеяло на себя перетягивает евроарена. В четверг, 23 января, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад» 23 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 42% вероятности. Победа «Реала Сосьедад» оценивается коэффициентом 3.40, а на ничью предлагается поставить за 3.20.

Вместе с тем аналитики считают, что матч на «Олимпико» в Риме не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура Лиги Европы «Лацио» — «Реал Сосьедад» (23.01.2025)

Сообщается, что Арсен Захарян снова получил травму. Именно поэтому он не появлялся даже на скамейке запасных в последних матчах. Впрочем, в нынешнем сезоне российский полузащитник вообще не выходил на поле, а потому «Реалу Сосьедад» всё равно — сыграет футболист или нет. «Реал Сосьедад» справляется сам.

Да, в прошлом сезоне команда даже какое-то время боролась за финиш в зоне Лиги чемпионов. Но теперь после 20 туров идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отстав от еврокубковой зоны лишь на два очка. Да и в Лиге Европы всё не так плохо: 12-е место в топ-24 и одно очко отставания от топ-8. Работать можно.

Отдельно стоит отметить оборонительную линию испанского коллектива. После 20-го тура в чемпионате Испании меньше пропускает только мадридский «Атлетико» (13 против 14 пропущенных), а перед 7-м туром в Лиге Европы тоже приятная картина — 10 забитых и шесть пропущенных. И на таком фоне «Лацио», конечно, уже не выглядит так грозно.

А ведь букмекеры не просто так отдают «Лацио» небольшое предпочтение. Римский клуб претендует как минимум на финиш в зоне Лиги чемпионов по итогам чемпионата Италии в этом сезоне. А в Лиге Европы он сейчас вообще лидирует, набрав 16 из 18 очков. У «Атлетика» из Бильбао столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных.

Кроме того, на стороне команды из Италии в предстоящем матче будет тот факт, что «Реал Сосьедад» в последнее время плохо проводит выезды. За последний месяц он всухую проиграл в гостях «Сельте» (0:2) и «Валенсии» (0:1). А ведь это те команды, которые бьются за выживание и на многое не претендуют. Плюс должен сказаться перелёт в Рим.

«Лацио», в свою очередь, уступил всего в одном домашнем матче в этом сезоне. Но то было с грозным «Интером». В предстоящей же встрече римляне должны набрать очки, хотя игра получится напряжённая и внимательная. Предлагаем ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча». Счёт может быть в районе 0:0 или 1:0 в пользу принимающей стороны.

Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.