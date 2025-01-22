«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Англичане в яме

23 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Хоффенхайм» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «ПреЦеро Арена» в городе Зинсхайм. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» 23 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Победа «Хоффенхайма» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05, что составляет около 24%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.43.

Прогноз на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» (23.01.2025)

На первый взгляд, всё очевидно: «Хоффенхайм» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги и на 26-й — в Лиге Европы. Ну явный же аутсайдер! А в соперниках английский гранд, состав которого наполнен известными футболистами. Однако всё не так просто.

Если разобраться, у «Хоффенхайма» даже больше шансов на победу. После назначения Кристиана Ильцера сине-белые заметно взбодрились. Удалось победить «Лейпциг» (4:3) и «Хольштайн» (3:1), а также отнять очки у «Фрайбурга» (1:1) и дортмундской «Боруссии» (1:1). Впечатляюще!

Безусловно, «Хоффенхайму» не хватает стабильности. Упомянуты только его успешные выступления, а были ведь ещё шесть поражений и ничья со «Стяуа» (0:0). Однако и на этом спасибо. У «Тоттенхэма» на последнем отрезке сезона дела идут совсем плохо. Команда может только позавидовать подъёму сине-белых.

«Шпоры» находятся в ужасной форме: одна победа, одна ничья и семь поражений в чемпионате Англии. Одолели лондонцы замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (5:0), а мирным исходом ознаменовалась домашняя встреча с ведущим борьбу за выживание «Вулверхэмптоном» (2:2). И всё. Катастрофа!

В предыдущем туре «Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (2:3), в результате чего спустился на 15-ю строчку в турнирной таблице. Несмотря на отвратительные результаты, руководство лондонского клуба продолжает поддерживать Ангелоса Постекоглу и старается помочь ему в работе.

Вина Постекоглу в возникновении кризиса есть, но не стоит спускать на тренера всех собак. Очень сильно испортили жизнь кадровые потери: в лазарете чуть ли не половина основного состава. Особенно не хватает ведущих защитников и основного голкипера Гульельмо Викарио. Отсюда и куча пропущенных.

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 3.5 мяча. У «Тоттенхэма» есть шанс спастись за счёт мощной атаки. В среднем за матч «шпоры» забивают 2,1 гола, но и пропускают много (1,4), особенно в последнее время. Что говорить, если одна из самых малорезультативных команд Англии (речь об «Эвертоне») сумела забить три мяча.

«Хоффенхайм» дома опасен. А «шпоры» проиграли 7 из 11 матчей АПЛ в гостях. Определённо не стоит списывать сине-белых со счетов. Они ещё могут добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. Отставание небольшое, с мотивацией порядок.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.27.