Экспресс с коэффициентом 9.33: «МЮ» и «Тоттенхэм» держат марку. В этом и проблема!

Лига чемпионов отгремела, но на европейской арене и в четверг будем чем поживиться. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три матча Лиги Европы, которые пройдут 23 января.

Прогноз на матч «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»

Пожалуй, у «Хоффенхайма» даже больше шансов на победу. После назначения Кристиана Ильцера сине-белые заметно взбодрились. Удалось победить «РБ Лейпциг» (4:3) и «Хольштайн» (3:1), а также отнять очки у «Фрайбурга» (1:1) и дортмундской «Боруссии» (1:1). Неудач тоже хватало, но «шпоры» вообще находятся в ужасной форме: одна победа, одна ничья и семь поражений в чемпионате Англии. Одолели лондонцы замыкающий турнирную таблицу «Саутгемптон» (5:0), плюс была ничья дома с ведущим борьбу за выживание «Вулверхэмптоном» (2:2).

Напрашивается ставка на ОЗ + ТБ 3.5 мяча. У «Тоттенхэма» есть шанс спастись за счёт мощной атаки. В среднем за матч «шпоры» забивают 2,1 гола, но и пропускают много (1,4), особенно в последнее время. Что говорить, если одна из самых малорезультативных команд Англии (речь об «Эвертоне») сумела забить три мяча.

«Хоффенхайм» дома опасен. А «шпоры» проиграли 7 из 11 матчей АПЛ в гостях. Определённо не стоит списывать сине-белых со счетов. Они ещё могут добыть путёвку в плей-офф Лиги Европы. Отставание небольшое, с мотивацией порядок.

Прогноз на матч «Лацио» — «Реал Сосьедад»

После 20-го тура в чемпионате Испании меньше басков пропускает только мадридский «Атлетико» (13 против 14 пропущенных), а перед 7-м туром в Лиге Европы тоже приятная картина — 10 забитых и шесть пропущенных. Но ведь римский клуб претендует как минимум на финиш в зоне Лиги чемпионов по итогам чемпионата Италии! А в Лиге Европы сейчас вообще лидирует, набрав 16 из 18 очков. У «Атлетика» столько же очков, но хуже разница забитых и пропущенных.

Кроме того, на стороне команды из Италии будет тот факт, что «Реал Сосьедад» в последнее время плохо проводит выездные матчи. За последний месяц он всухую проиграл в гостях «Сельте» (0:2) и «Валенсии» (0:1). А ведь это команды, которые бьются за выживание и на многое не претендуют. Плюс должен сказаться перелёт в Рим.

«Лацио», в свою очередь, проиграл всего один домашний матч в этом сезоне. Но то было с грозным «Интером». В предстоящем же матче римляне должны набрать очки, хотя игра получится напряжённая. Предлагаем ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча».

Прогноз на матч «МЮ» — «Рейнджерс»

В АПЛ сезон провален. «Красные дьяволы» идут на 13-м месте после 22 туров, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков. Зато они продолжают выступления в Кубке Англии и Лиге Европы. Под руководством португальца «МЮ» выиграл два матча еврокубков из двух, хотя соперники были достаточно опытные. Это норвежский «Будё-Глимт» (3:2) и чешская «Виктория Пльзень» (2:1). В обоих случаях было много голов, и команда непременно пропускала.

«Рейнджерс» сейчас не может похвастаться чем-то серьёзным. В чемпионате Шотландии он с треском проигрывает конкуренцию «Селтику», отставая уже на 13 очков. Однако клуб очень бодро идёт в Лиге Европы, регулярно забивает. Дал бой «Тоттенхэму» (1:1) с «Олимпиакосом» (1:1) и даже разгромил «Ниццу» (4:1). Запросто может забить и на «Олд Траффорд».

Кстати, в качестве ставки можно проверить голы в обе стороны. И даже предположить счёт в районе 1:1 или 2:1 в пользу хозяев благодаря домашней поддержке. «Манчестер Юнайтед» действительно может набрать очки и сохранить своё место в топ-8 Лиги Европы, но выйти сухими из воды с такой обороной у манкунианцев вряд ли получится.

Экспресс на Лигу Европы 23 января

Ставка 1: обе забьют + тотал больше 3.5 гола в матче «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм» за 2.30.

Ставка 2: «Лацио» не проиграет «Реалу Сосьедад» + тотал меньше 2.5 гола за 2.18.

Ставка 3: обе забьют в матче «МЮ» — «Рейнджерс» за 1.86.

Общий коэффициент: 2.30 х 2.18 х 1.86 = 9.33.