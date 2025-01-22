«Фенербахче» — «Лион». Моуринью близок к провалу

23 января состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором «Фенербахче» примет «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в городе Стамбул. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Лион» 23 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Лиона» оценивается коэффициентом 3.10 — в районе 31%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90, что составляет около 25%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Фенербахче» — «Лион» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.50.

Прогноз на матч Лиги Европы «Фенербахче» — «Лион» (23.01.2025)

Жозе Моуринью — живая легенда, но с «Фенербахче» у него вряд ли получится выиграть какой-нибудь трофей. «Жёлтым канарейкам» не подходит идеология португальца: они предпочитают яркий атакующий стиль дисциплинированному прагматичному. Эмоции, страсть, импульсы — всего этого слишком много, чтобы методично держать концентрацию.

Получается ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса. Отставание от лидирующего «Галатасарая» насчитывает уже шесть очков. А в Лиге Европы подопечные Жозе Моуринью занимают 21-е место: две победы, две ничьих и два поражения. Может, хоть Кубок Турции получится поднять над головой. И то — если повезёт.

«Жёлтые канарейки» много забивают аутсайдерами и середнякам. Но как только дело доходит до соперников посерьёзнее, результативность сходит на нет. Объясняется это просто: лидеры атаки — прежде всего Душан Тадич и Эдин Джеко — с возрастом утратили мобильность, выносливость и пластичность. Плюс Моуринью делает акцент на защиту. И всё идёт не так, как надо.

«Лион» смотрится получше. Идеи Пьера Сажа оживили «львов». Они закончили прошлый сезон на очень хорошей ноте и в текущем смотрятся весьма добротно: занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, преуспевают в Лиге Европы. Четыре победы, одна ничья и одно поражение — прекрасный результат.

«Лион» проиграл только два раза за 13 предыдущих туров Лиги 1. Уступил «ПСЖ» (1:3) и «Бресту» (1:2). Да, двум представителям страны в Лиге чемпионов. Зато сыграл вничью с идущим на третьем месте «Лиллем» (1:1) и разгромил неуступчивую «Ниццу» (4:1). Александр Ляказетт во встрече с «орлятами» оформил хет-трик.

На днях с «Тулузой» (0:0) Ляказетт не сыграл. Вместо него на поле вышел Жорж Микаутадзе. Зато француз восполнил запасы энергии и должен помочь своей команде победить «Фенербахче». Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 4.5 мяча, за 2.02.

Результативность «львов» неплоха: в среднем за матч они забивают 1,8 мяча, а пропускают не так часто (1,2). Сильный соперник, которому по силам снизить шансы подопечных Жозе Моуринью на выход в плей-офф Лиги Европы до минимума. Как минимум за ничью «Лион» зацепиться способен.

Ставка: «Лион» не проиграет + тотал меньше 4.5 гола за 2.02.