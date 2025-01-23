Моуринью смотрит в бездну, «Рома» — на вершину. Чего ждать от Лиги Европы

Четверг — время Лиги Европы! Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из двух матчей, которые состоятся 23 января.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Лион»

У турецкого клуба дела складываются туго. Отставание от лидирующего «Галатасарая» составляет уже шесть очков. А в Лиге Европы подопечные Жозе Моуринью занимают 21-е место: две победы, две ничьих и два поражения. Может, хоть Кубок Турции получится поднять над головой. И то — если повезёт. «Жёлтые канарейки» много забивают аутсайдерам и середнякам. Но как только дело доходит до соперников посерьёзнее, результативность сходит на нет.

«Лион» смотрится получше. «Ткачи» закончили прошлый сезон на очень хорошей ноте и в текущем смотрятся весьма добротно: занимают шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, преуспевают в Лиге Европы. Четыре победы, одна ничья и одно поражение — ощутимый результат. «Лион» проиграл только два раза в 13 предыдущих турах Лиги 1.

И знаете кому? «ПСЖ» (1:3) и «Бресту» (1:2). Да, двум представителям страны в Лиге чемпионов. Зато сыграл вничью с идущим на третьем месте «Лиллем» (1:1) и разгромил неуступчивую «Ниццу» (4:1). Александр Ляказетт во встрече с «орлятами» оформил хет-трик. На днях с «Тулузой» (0:0) Ляказетт не сыграл. Вместо него на поле вышел Жорж Микаутадзе. Зато француз восполнил запасы энергии и должен помочь своей команде победить «Фенербахче».

Предлагаем заключить пари на то, что сыграет Х2 + ТМ 4.5 мяча, за 2.08. Результативность французов неплоха: в среднем за матч они забивают 1,8 мяча, а пропускают не так часто (1,2). Сильный соперник, которому по силам снизить шансы подопечных Жозе Моуринью на выход в плей-офф Лиги Европы до минимума. Как минимум за ничью «Лион» зацепиться способен.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» — «Рома»

У предыдущего клуба Жозе Моуринью дела складываются чуть лучше, хотя работа ещё не закончена. Девять очков, 14-е место. «Рома» довольно активно использует ротацию, что не мешает держать планку. Всего пять пропущенных мячей и одно поражение за шесть туров. Да и там откровенно не повезло в гостях у «Эльфсборга» (0:1): владели явным преимуществом, ничего не реализовали и пропустили с пенальти.

До зоны прямого выхода в 1/8 финала всего два очка, календарь рабочий. Аж в прошлую пятницу спокойно дожали «Дженоа» (3:1), а в воскресенье отправятся в гости к «Удинезе». Времени на восстановление было предостаточно, так что исходим из хорошей физической готовности римлян. Они всё ещё сохраняют надежды на чемпионат Италии, поэтому без ротации снова не обойдётся.

Соперник более чем посильный. АЗ собрал восемь очков, обыграв только «Эльфсборг» и «Фенербахче». Вроде бы «волки» выглядят предпочтительнее, однако есть нюанс. Представитель Нидерландов на своём поле взял семь очков из восьми (была ещё ничья с «Галатасараем»), и во всех матчах голы случались в обе стороны. А «Рома» в гостях за три матча Лиги Европы набрала всего два очка. И с результативностью было туговато. Кроме встречи с «Тоттенхэмом» (2:2), но лондонцы раскачают любую игру вне зависимости от соперника.

На таком фоне хочется проверить лобовую ничью, благо что коэффициент традиционно отличный — 3.60. Вариант попроще — тотал меньше 2.5 гола за 2.06. Подопечные Клаудио Раньери мало пропускают в еврокубках и никуда не спешат, а АЗ едва ли станет форсировать события. Ничья с таким оппонентом команду вполне устроит. В конце концов, в заключительном туре будет ждать скромный «Ференцварош», там решить вопросы будет легче.

Экспресс на матчи Лиги Европы 23 января

Ставка 1: «Лион» не проиграет «Фенербахче» + тотал меньше 4.5 гола за 2.08.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче АЗ — «Рома» за 2.06.

Общий коэффициент: 2.08 х 2.06 = 4.29.