«Торино» — «Кальяри». Экс-тренер «Спартака» поможет перехитрить букмекеров

Не успели отгреметь встречи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, как пришла пора готовиться к новому туру на внутренней арене. В чемпионате Италии начнут уже в пятницу. 24 января на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине состоится матч «Торино» — «Кальяри», который откроет программу 22-го тура итальянской Серии А. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Кальяри» (24.01.2025)

Перед 22-м туром итальянской Серии А «Торино» и «Кальяри» можно смело назвать типичными представителями средней полосы турнирной таблицы. У первого 23 очка и 11-е место, у второго — 21 очко и 14-е место. Запас перед зоной вылета не такой уж большой, четыре и два очка соответственно. В то время как речи о претензиях на еврокубки уже не идёт.

Зато в новом году команды не проигрывают. Начиная с 5 января они провели по три встречи в чемпионате Италии. «Торино» набрал три из девяти возможных очков, а «Кальяри» — семь из девяти. Но здесь стоит сказать, что у туринцев был сложнее календарь. Сразу два претендента на еврокубки против одного у сардинцев.

А поскольку ни одна из сторон уступать не собирается и теперь, ввиду банальной борьбы за очки и выживание, то этим можно будет воспользоваться. Коэффициент на голы в обе стороны в букмекерских линиях котируется в районе 2.00. Обычно это означает, что в подобном исходе сомневаются. Мы же сомневаться не будем.

Во-первых, «Торино» и «Кальяри» уже показали, что могут создавать и реализовывать моменты в играх даже с очень сильными соперниками. Туринцы, например, недавно забили по голу «Ювентусу» (1:1) и «Фиорентине» (1:1), а на старте сезона забивали по два «Милану» (2:2), «Аталанте» (2:1), «Интеру» (2:3) и «Лацио» (2:3). В этом плане Паоло Ваноли надо похвалить.

Гости, в свою очередь, ударно начали 2025 год. Отправили два мяча в сетку ворот «Монцы» (2:1), четыре мяча забили «Лечче» (4:1) и ещё один — «Милану» (1:1). Внушительно! Однако вместе с тем по результатам всех перечисленных матчей видно, что надёжностью обороны не может похвастаться ни одна сторона.

На таком фоне ставка «обе забьют» в предстоящем матче выглядит перспективно. Финальный аргумент — это история противостояний соперников. В 8 из 10 последних встреч «Торино» и «Кальяри» забивали обе команды. Причём выиграть могла то одна, то другая. На этот раз счёт может быть как 1:1, так и 2:1 в чью-либо пользу.

А что думают букмекеры о матче Серии А «Торино» — «Кальяри» 24 января 2025 года?

Букмекеры же в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Торино» предлагается с коэффициентом 2.17, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Кальяри» в какой-то степени соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 3.90.

Вместе с тем аналитики считают, что предстоящий матч чемпионата Италии в Турине не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Наша ставка на матч «Торино» — «Кальяри»: обе забьют за 2.00.