«Ливерпуль» — «Ипсвич». Скромно, но надёжно

7-й тур общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы позади, и неделя подходит к концу. Это значит, что пора перемещаться на внутреннюю арену. В субботу, 25 января, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ипсвич». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Ливерпуль» — «Ипсвич» 25 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают хозяев неоспоримыми фаворитами. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.10, что приблизительно равно 90% вероятности. Победа «Ипсвич Таун» оценивается коэффициентом 21.00 (менее 5% вероятности). В ничейный исход тоже верят постольку-поскольку.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Энфилде» в Ливерпуле. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.36. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее же вероятным представляется счёт 4:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ипсвич» (25.01.2025)

Неужели в АПЛ намечается очередное избиение? Без пяти минут победитель общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает на родном «Энфилде» одного из аутсайдеров лиги — «Ипсвич». Этот выезд рискует развить серию поражений для любимого клуба певца Эда Ширана, и предпосылок для спасения не видно. Хозяева по-прежнему на коне.

«Ливерпуль» на буднях одержал победу над французским «Лиллем» (2:1) в матче 7-го тура Лиги чемпионов. И эта победа стала седьмой подряд в турнире. Уже точно команда напрямую выйдет в 1/8 финала. Это показатель стабильности и силы. Хотя сейчас гораздо важнее то, что встреча с французами тоже прошла на «Энфилде». Сил потрачено много, но могло быть израсходовано куда больше.

«Ипсвич» же в прошлом туре чемпионата Англии получил 0:6 от оживающего «Манчестер Сити», а до того проиграл со счётом 0:2 «Брайтону». И всё это на домашнем стадионе. В целом с выездными матчами у команды в этом сезоне дела обстоят чуть лучше, но девять очков в 10 играх при 19 пропущенных мячах — тоже удручающий показатель. Особенно на фоне стабильно хороших домашних выступлений ливерпульцев.

Кажется, самый главный вопрос предстоящего матча — сколько голов забьют футболисты «Ливерпуля». С учётом возможной небольшой усталости после игры в Лиге чемпионов, а также достаточно сдержанного в этом плане футбола Арне Слота, чересчур много голов ждать всё же не стоит. Вероятно, хозяева захотят отдохнуть, перетасовать состав. Двух-трёх мячей им здесь хватит за глаза.

Лучше обратить внимание на то, что меньше «Ливерпуля» в чемпионате Англии никто не пропускает, а меньше «Ипсвича» забивают только две команды, одна из которых находится на самом дне таблицы. То есть гораздо логичнее ждать победы хозяев всухую, нежели разгромного поражения гостей. Счёт может быть в районе 2:0 в пользу принимающей стороны.

Подопечные Арне Слота забили восемь мячей за пять последних матчей в разных турнирах, а пропустили три. В то время как команда Кирана Маккенны осталась без голов в двух последних матчах. К слову, прошлая очная встреча, которая состоялась в 1-м туре этого сезона английской Премьер-лиги, завершилась со счётом 2:0 в пользу «красных». Вот и весь ответ.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и не пропустит за 1.90.