«Наполи» — «Ювентус». Первое поражение Тьяго Мотты подъехало

Не успели отгреметь встречи в Лиге чемпионов и Лиге Европы, как пришла пора готовиться к новому туру на внутренней арене. В чемпионате Италии программу 22-го тура откроют уже в пятницу, но самое интересное заготовлено на выходные. В субботу, 25 января, на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе состоится матч «Наполи» — «Ювентус». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Наполи» — «Ювентус» 25 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.23, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Ювентуса» менее вероятна, но в какой-то степени соразмерна с ничейным исходом и оценивается коэффициентом 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что предстоящий матч чемпионата Италии в Неаполе не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.18. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Ювентус» (25.01.2025)

Туринский «Ювентус», предлагаем начать в этот раз именно с гостей, в прошлом туре итальянской Серии А отомстил «Милану» за вылет из Суперкубка Италии, одержав над ним победу со счётом 2:0. Отличный матч, отличный результат. Можно хвалить и футболистов, и тренерский штаб, ведь теперь они в топ-5 и в двух очках от зоны Лиги чемпионов.

Однако проклятие ничейных исходов прилипло и никак не хочет отставать. Мало того, что туринский коллектив с Тьяго Моттой в девяти прошлых турах чемпионата Италии семь раз сыграл вничью, так он ещё и перенёс эту тенденцию на евроарену. Последний матч с бельгийским «Брюгге», который, кстати, проходил в Бельгии, завершился со счётом 0:0.

Конечно, надо отдать должное. Под руководством Тьяго Мотты «старая синьора» до сих пор ни разу не проиграла в итальянской Серии А. 21 матч, 0 поражений, 34 забитых мяча при 17 пропущенных — повод для гордости. Кто-то из грандов и конкурентов, разумеется, имеет лучшую разницу забитых и пропущенных, но хотя бы раз терпел поражение.

Впрочем, эта гордость и эта серия могут прекратиться уже сейчас. «Ювентус» возвращается после не самого простого выезда в Бельгию на евроарене. Сил и так потрачено прилично, а тут ещё и играть предстоит с временным лидером чемпионата Италии — «Наполи». Пока «Интер» не провёл свою перенесённую встречу, у «Наполи» больше всех очков.

Кроме того, неаполитанский клуб не принимает участия в еврокубках, а потому готовится к матчам в недельном цикле. В том числе и этот фактор помогает сохранять отличную форму. Прямо сейчас неаполитанцы идут на серии из шести побед в Серии А. А ведь среди соперников были такие крепкие орешки, как «Фиорентина» (3:0) и «Аталанта» (3:2).

Более того, Антонио Конте, не сумев убедить Хвичу Кварацхелию остаться, научился обходиться без него. Плюс ещё и сбагрил в аренду Виктора Осимхена! Фактически итальянский специалист удерживает лидерские позиции в лиге без тех футболистов, которые в чемпионском сезоне при Лучано Спаллетти играли ключевую роль. Это признак профессионализма.

И на таком фоне победа «Наполи» напрашивается сама собой. А чтобы развеять последние сомнения, достаточно посмотреть на историю противостояний. Пять предыдущих встреч «Наполи» и «Ювентуса», которые проходили в Неаполе, завершились в пользу хозяев. Теперь гости могут сохранить лицо за счёт неплохой обороны, но вряд ли сохранят очки. Счёта 1:0 хозяевам вполне хватит.

Ставка: «Наполи» победит за 2.23.