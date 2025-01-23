«Автомобилист» — «Лада». Екатеринбург повышает ставки

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» примет «Ладу». Встреча пройдёт на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Автомобилист» — «Лада» 24 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» в основное время предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Лады» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.95 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Автомобилист» — «Лада» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 13.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 6.90.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Лада» (24.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» раздухарился, победа на победе сидит и победой погоняет. После непростой выездной серии, за время которой были обыграны «Спартак» (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сочи» (2:1), екатеринбуржцы вернулись на лёд родной арены и столкнулись с находящимся на подъёме «Авангардом».

Как ни странно, в гостях у екатеринбуржцев результаты лучше, чём дома. Хотя в прошлом сезоне было наоборот. То одно, то другое. Николай Заварухин отладил классную игру вторым номером, но при владении инициативой часто возникали простые ошибки и обидные голы. В результате команда недобирала своё.

Впрочем, на последнем отрезке «Автомобилист» и дома стал эффективнее. В прекрасной форме легионеры — Брукс Мэйсек и Стефан Да Коста. Прилично прибавил Данил Романцев: забил «Сочи» и отметился голевыми передачами в матчах со «Спартаком» и «Салаватом Юлаевым». За результативность екатеринбуржцев переживать не приходится.

Отлично справляются со своей работой нижние звенья и спецбригады «Автомобилиста», прекрасная нацеленность на результат. «Лада» ничем из перечисленного не наделена. Хорошо у неё получается разве что терпеть, кусаться и не пропускать слишком много — в среднем 2,6 шайбы за матч. После расставания с Олегом Браташом шансы тольяттинцев раздобыть путёвку в плей-офф стали таять на глазах.

Проиграв 13 из 21 предыдущего матча, «Лада» опустилась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от того же «Автомобилиста» уже больше 15 очков. Прямые конкуренты по борьбе за топ-8 на данный момент смотрятся солиднее.

На прошлой неделе тольяттинцы дома уступили «Торпедо» (2:3) и «Витязю» (2:6). Крупное поражение Павел Зубов объяснил тем, что у команды совсем иссякли запасы энергии. А теперь, после пятидневного простоя, может возникнуть «ржавость» в игре.

Возьмём П1 + ТБ 3.5 шайбы. Ко всему прочему, у екатеринбуржцев стимул свести счёты за досадное поражение в последней очной встрече. Подкрепляет уверенность в их победе дисквалификация одного из ведущих игроков «Лады» Михаила Фесенко (за драку в матче с «Витязем»).

Ставка: победа «Автомобилиста» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.00.