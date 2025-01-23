«Вольфсбург» — «Хольштайн». Спасибо тебе, чемпионат Германии

24 января состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Фольксваген Арена «Вольфсбург» примет «Хольштайн». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Хольштайн» 24 января

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Вольфсбурга» предлагается с коэффициентом 1.44, что составляет около 67% вероятности. Победа «Хольштайна» оценивается коэффициентом 7.10 — приблизительно 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.95, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Вольфсбург» — «Хольштайн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Вольфсбург» — «Хольштайн» (24.01.2025)

Назначение опытного Ральфа Хазенхюттля поменяло вектор движения «Вольфсбурга». Изменился менталитет футболистов, стал значительно интереснее рисунок игры. Появился реальный шанс раздобыть путёвку в еврокубки: седьмое место в турнирной таблице, до конкурентов рукой подать. Полный вперёд!

Зелёно-белые набрали впечатляющий ход в чемпионате Германии: шесть побед при трёх поражениях. На выезде уступили «Фрайбургу» (2:3) и «Баварии» (2:3), а дома проиграли дортмундской «Боруссии» (1:3). Если думаете, что подопечные Хазенхюттля набирают очки только с аутсайдерами и середняками, то ошибаетесь.

«Вольфсбург» разгромил «Лейпциг» (5:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (5:1), а также в яркой битве одолел «Майнц» (4:3). Зелёно-белые показывают зрелищный и динамичный футбол. Исправно радует результативностью 24-летний алжирский нападающий Мохамед Амура. В 16 встречах Бундеслиги набрал 14 очков по системе «гол+пас».

У «Хольштайна» перспективы менее привлекательные. Он замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии. Отставание от располагающегося в зоне стыковых матчей «Хайденхайма» составляет три очка. Пока что положение некритичное, но позитива мало.

Команда из Киля проиграла семь раз в девяти предыдущих турах чемпионата Германии. Обыграла «Аугсбург» (5:1) и дортмундскую «Боруссию» (4:2). Но, что важно, обе победы подопечные Марцеля Раппа одержали на своём поле. Без поддержки родных трибун «Хольштайну» приходится туго: две ничьих и шесть поражений в Бундеслиге. За этот период подопечные Раппа забили 12 мячей, однако пропустили почти в два раза больше — 21.

«Хольштайн» подкупает наличием характера. Клуб обладает крайне скромным бюджетом, но не стесняется играть открыто. Исправно получает целую авоську, однако и сам забивает нередко, и даже грандам. Предлагаем не мудрить и взять П1 + ТБ 2.5 мяча, коэффициент приближается к двойке.

Ставка: победа «Вольфсбурга» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.