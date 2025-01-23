«Ак Барс» — «Сибирь». Красота в Казани

Новосибирцы сделают всё, чтобы не дать шанса преследователям. Но хватит ли этого?

24 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» примет «Сибирь». Встреча пройдёт на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 24 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет приблизительно 55% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 22% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.68. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 12.0. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.00.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» Казань — «Сибирь» Новосибирск (24.01.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» в отличном настроении возвращается на лёд родной арены после непростого выезда на Дальний Восток. Казанцы исправились за досадное поражение от «Амура» (4:5), дважды победив «Адмирал» (5:2 и 2:1 Б). Строго говоря, команда в полном порядке.

Подопечные Анвара Гатиятулина поднялись на третью строчку в сводной таблице КХЛ. По потерянным очкам идут на первом месте в Восточной конференции. Главное — не расслабляться. Конкуренция высокая. Со спокойной душой наблюдать за успехами казанцев соперники не собираются. Будут стараться обогнать.

Соревноваться с «барсами» в стабильности — себе дороже. Одно время у казанцев возникли проблемы из-за травм, но сложный отрезок уже позади. В атаке феерит Артём Галимов. Результативная серия нападающего насчитывает восемь матчей, а всего на его счету уже 41 очко. Так держать!

Сможет ли «Сибирь» остановить Галимова? Подопечные Вадима Епанчинцева выиграли только два из восьми предыдущих матчей. Если смотреть с этого ракурса, дела у них идут плохо. А что, если немного изменить угол: не набрали очков лишь в 2 из 13 последних встреч? Картина обретает совершенно иные краски.

Новосибирцы увеличили отрыв от располагающейся на девятом месте «Лады» до пяти очков. У тольяттинцев есть несколько игр в запасе, но осечки видятся неизбежными. За наличие волевых качеств и стремление получить путёвку в плей-офф «Сибирь» определённо заслуживает похвалы. Будь у неё ещё игра в обороне слаженнее, было бы вообще супер.

Результативность у новосибирцев весьма неплохая (в среднем забивают 2,5 гола за матч). Исправно набирает очки Тревор Мёрфи. Он расположился на втором месте в списке лучших бомбардиров лиги (48 очков). Однако пропускают подопечные Епанчинцева чаще, чем забивают (в среднем 2,8 шайбы за игру).

Возьмём 1Х + ТБ 4.5 шайбы. Только в трёх из девяти последних очных встреч в основное время соперники забросили меньше четырёх голов. «Сибирь» выиграла семь из них (пять в основное время), хотя пять проходили в Казани. Пора уже «барсам» свести счёты. Болельщики ждут.

Если смотреть на дистанцию, дома подопечные Гатиятулина выступают отлично. 16 побед из 23 возможных на своей арене. За этот период забросили 70 шайб, то есть в среднем за игру дома забивают три гола.

Ставка: «Ак Барс» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.