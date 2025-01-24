Экспресс на КХЛ: «Автомобилист» и «Ак Барс» шагают нога в ногу

«Сибирь» и «Лада» оставят все силы, но побед не добьются.

На пятницу запланировано сразу несколько бодрых матчей КХЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из игр, которые пройдут в Екатеринбурге и Казани.

Ставка на матч «Автомобилист» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» раздухарился, победа на победе сидит и победой погоняет. После непростой выездной серии, за время которой были обыграны «Спартак» (3:2), «Салават Юлаев» (4:1) и «Сочи» (2:1), екатеринбуржцы вернулись на лёд родной арены и столкнулись с находящимся на подъёме «Авангардом». И ничего — 2:1, надёжная оборона, отличные действия вратаря, два очка.

Проиграв 13 из 21 предыдущего матча, «Лада» опустилась на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от того же «Автомобилиста» уже больше 15 очков. Прямые конкуренты по борьбе за топ-8 на данный момент смотрятся солиднее. На прошлой неделе тольяттинцы дома уступили «Торпедо» (2:3) и «Витязю» (2:6).

Крупное поражение Павел Зубов объяснил тем, что у команды совсем иссякли запасы энергии. А теперь, после пятидневного простоя, может возникнуть «ржавость» в игре. Возьмём П1 + ТБ 3.5 шайбы. Ко всему прочему, у екатеринбуржцев стимул свести счёты за досадное поражение в последней очной встрече. Разница в исполнителях очевидна, плюс свой лёд и отличный тонус уральцев. Предпосылок для сенсации не видно.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 января 2025, пятница. 19:30 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» в отличном настроении возвращается на лёд родной арены после непростого выезда на Дальний Восток. Казанцы исправились за досадное поражение от «Амура» (4:5), дважды победив «Адмирал» (5:2 и 2:1 Б). Строго говоря, команда в полном порядке. Подопечные Анвара Гатиятулина поднялись на третью строчку в сводной таблице КХЛ. По потерянным очкам идут на первом месте в Восточной конференции.

Новосибирцы увеличили отрыв от располагающейся на девятом месте «Лады» до пяти очков. У тольяттинцев есть несколько игр в запасе, но осечки видятся неизбежными. За наличие волевых качеств и стремление получить путёвку в плей-офф «Сибирь» определённо заслуживает похвалы. Будь у неё ещё игра в обороне слаженнее, было бы вообще супер.

Возьмём 1Х + ТБ 4.5 шайбы. Только в трёх из девяти последних очных встреч в основное время соперники забросили меньше четырёх голов. «Сибирь» выиграла семь из них (пять — в основное время), хотя пять матчей проходили в Казани. Пора уже «барсам» сводить счёты. Если смотреть на дистанцию, дома подопечные Гатиятулина выступают отлично. 16 побед из 23 возможных на своей арене. За этот период забросили 70 шайб, то есть в среднем за игру дома забивают три гола.

Экспресс на КХЛ 24 января

Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Ладой» + тотал больше 3.5 гола за 2.05.

Ставка 2: «Ак Барс» не проиграет «Сибири» + тотал больше 4.5 гола за 2.08.

Общий коэффициент: 2.05 х 2.08 = 4.26.