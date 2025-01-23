«Лас-Пальмас» — «Осасуна». Баски хитрее всех

Незаметно прокрались в полуфинал Кубка Испании. Ничьих хватает для того, чтобы держаться на плаву в Примере.

24 января в матче 21-го тура испанской Примеры встретятся «Лас-Пальмас» и «Осасуна». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Осасуна» 24 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лас-Пальмаса» предлагается с коэффициентом 2.55, что равно 39% вероятности. Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10, что составляет около 31%.

В то же время аналитики считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Осасуна» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.27. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Осасуна» (24.01.2025)

В чемпионате Испании идёт оживлённая борьба за выживание. «Лас-Пальмасу» не до спокойствия: расположился на 15-й строчке, всего в трёх очках от зоны вылета. В спину дышат «Хетафе», «Алавес» и «Эспаньол». Обстановка накалённая, нужно прибавлять.

Конкуренты в предыдущих двух турах Примеры набрали очки. А вот «Лас-Пальмас» уступил «Хетафе» (1:2) и мадридскому «Реалу» (1:4). Кроме того, подопечные Диего Мартинеса разгромно уступили «Эльче» (0:4) в Кубке Испании. Запахло жареным.

Бросается в глаза большое количество пропущенных мячей. И это ещё хорошо постарался Яспер Силлессен. Ранее выступавший за «Барселону» голкипер совершил девять сейвов во встрече с «Реалом». Вопрос один, зато крайне важный: а где защита?

Не сказать, что «Осасуна» держится намного лучше «Лас-Пальмаса» в Примере. Она набрала на четыре очка больше и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Добротно, не более того. Было бы лучше, не случись так много мирных исходов.

«Красные» выиграли только 6 из 20 матчей Ла Лиги, поражений – столько же. Очень много ничьих на последнем отрезке: пять в семи предыдущих турах. Такими темпами по этому показателю «Осасуна» скоро переплюнет «Ювентус» и «Брайтон». Эти ребята расширяют все границы миролюбивости!

С другой стороны, держась уверенно в середине турнирной таблицы Примеры, подопечные Висенте Морено осторожными шагами идут по сетке Кубка Испании. Сенсационно обыграв на выезде в дерби «Атлетик» из Бильбао, они вышли в 1/4 финала турнира.

Надо отметить, что после дерби «красным» даже хватило сил не уступить на днях «Райо Вальекано» (1:1). Оказывается, запас прочности-то есть, и вполне приличный. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча с добротным коэффициентом 1.95.

В среднем за матч в чемпионате Испании баски забивают 1,2 мяча. Совсем мало, но и пропускают редко (1,4). Важно, что все шесть поражений «красные» потерпели от команд из топ-12 лиги. Максимум, на что могут рассчитывать клубы из нижней части турнирной таблицы, это ничья. Даже на своём поле.

Ставка: «Осасуна» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.95.