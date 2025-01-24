Экспресс с коэффициентом 7.76: «Вольфсбург» и бывший тренер «Спартака» не подведут

Команды Паоло Ваноли снова забьёт и пропустит, а «волки» продолжат восхождение в таблице.

Еврокубки отгремели, пришло время национальных первенств. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи Серии А, Бундеслиги и Ла Лиги, которые будут сыграны 24 января.

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Осасуна»

«Осасуна» набрала на четыре очка больше и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» только 15-й. Клуб из Памплоны удивительно миролюбив: пять ничьих в семи предыдущих турах. То есть свои очки набирает исправно. При этом, держась уверенно в середине турнирной таблицы Примеры, подопечные Висенте Морено осторожными шагами идут по сетке Кубка Испании. Сенсационно обыграв на выезде в дерби «Атлетик» из Бильбао, они вышли в 1/4 финала.

Надо отметить, что после дерби «красным» даже хватило сил не проиграть на днях «Райо Вальекано» (1:1). Оказывается, запас прочности есть, и вполне приличный. Предлагаем заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча с добротным коэффициентом 1.98.

В среднем за матч в чемпионате Испании баски забивают 1,2 мяча. Совсем мало, но и пропускают редко (1,4). Важно, что все шесть поражений «красные» потерпели от команд из топ-12 лиги. Максимум, на что могут рассчитывать клубы из нижней части турнирной таблицы, это ничья. Даже на своём поле.

Прогноз на матч «Торино» — «Кальяри»

«Торино» и «Кальяри» можно смело назвать типичными представителями середины турнирной таблицы. У первого — 23 очка и 11-е место, у второго — 21 очко и 14-е место. В новом году команды не проигрывают. Начиная с 5 января они провели по три встречи в чемпионате Италии. «Торино» набрал три из девяти возможных очков, а «Кальяри» — семь из девяти. Но здесь стоит сказать, что у туринцев был сложнее календарь.

А поскольку ни одна из команд уступать не собирается и теперь, ввиду банальной борьбы за очки и выживание, этим можно будет воспользоваться. Коэффициент на голы в обе стороны хороший. Во-первых, «Торино» и «Кальяри» уже показали, что могут создавать и реализовывать моменты в играх даже с очень сильными соперниками. Туринцы, например, недавно забили по голу «Ювентусу» (1:1) и «Фиорентине» (1:1), а на старте сезона забивали по два «Милану» (2:2), «Аталанте» (2:1), «Интеру» (2:3) и «Лацио» (2:3). В этом плане Паоло Ваноли надо похвалить.

Сардинцы, в свою очередь, ударно начали 2025 год. Отправили два мяча в сетку ворот «Монцы» (2:1), четыре забили «Лечче» (4:1) и ещё один — «Милану» (1:1). Внушительно! Однако вместе с тем по результатам всех перечисленных матчей видно, что надёжной обороной не может похвастаться ни одна команда.

Прогноз на матч «Вольфсбург» — «Хольштайн»

Назначение опытного Ральфа Хазенхюттля помогло «Вольфсбургу»: седьмое место в турнирной таблице, до конкурентов в борьбе за еврокубки рукой подать. Зелёно-белые набрали впечатляющий ход в чемпионате Германии: шесть побед при трёх поражениях. На выезде уступили «Фрайбургу» (2:3) и «Баварии» (2:3), а дома проиграли дортмундской «Боруссии» (1:3). Зато «Вольфсбург» разгромил «Лейпциг» (5:1) и мёнхенгладбахскую «Боруссию» (5:1), а также в яркой битве одолел «Майнц» (4:3).

У «Хольштайна» перспективы менее привлекательные. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата Германии. Отставание от располагающегося в зоне стыковых матчей «Хайденхайма» составляет три очка. Пока что положение не критичное, но позитива мало.

Команда из Киля проиграла семь раз в девяти предыдущих турах чемпионата Германии. Обыграла «Аугсбург» (5:1) и дортмундскую «Боруссию» (4:2). Что важно, обе победы подопечные Марцеля Раппа одержали на своём поле. Без поддержки родных трибун «Хольштайну» приходится туго: две ничьих и шесть поражений в Бундеслиге. За этот период подопечные Раппа забили 12 мячей, а пропустили почти в два раза больше — 21. Не видим смысла мудрить: победа хозяев через общий тотал больше.

Экспресс на футбол 24 января

Ставка 1: «Осасуна» не проиграет «Лас-Пальмасу» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.98.

Ставка 2: обе забьют в матче «Торино» — «Кальяри» за 2.03.

Ставка 3: «Вольфсбург» победит «Хольштайн» + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Общий коэффициент: 1.98 х 2.03 х 1.93 = 7.76.