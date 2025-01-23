Наоя Иноуэ — Е Чун Ким: когда замена сделана для галочки

24 января в Японии абсолютный чемпион мира Наоя Иноуэ проведёт очередную защиту титулов. Сражаться ему предстоит в суперлегчайшей весовой категории против корейского боксёра Е Чун Кима. Этот боец вышел на замену Сэму Гудману, который снялся из-за травмы. Ориентировочное начало боя — 14:00 мск.

Букмекеры не сомневаются в победе действующего чемпиона. На успех Иноуэ дают коэффициент 1.01, а шансы Кима оценили в 16.00. Ничья доступна за 35.00. На ТБ 3.5 раунда предлагают котировку 1.80, а обратный исход идёт за 1.90.

Все долго ждали боя Иноуэ — Гудман, но он так и не состоялся. Сначала австралиец получил рассечение на тренировке, пришлось перенести бой на месяц. А затем Гудман объявил о повреждении и снова снялся. Совпадение это или Сэм понял, что просто не готов побеждать японца? Теперь уже не так важно.

А на замену ему вышел кореец Е Чун Ким. Он заранее имел статус запасного под этот вечер бокса, и вот случай представился. Правда, не очень понятно, чем кореец будет удивлять чемпиона. Он находится только на 11-й строчке в рейтинге WBO. И вот шанс завоевать сразу четыре пояса. Но есть нюанс — нужно победить Иноуэ.

Кореец осторожно побравировал семью победами в карьере над японскими боксёрами. Однако предстоящий поединок будет сложнее, чем все эти семь вместе взятые. Пока что главное достижение в карьере Кима — титул IBF Asia. Прямо скажем, не бог весть какой успех.

Японец — настоящая легенда в своей стране. Абсолютный чемпион мира в легчайшем и втором легчайшем весе, непобеждённый боксёр. 28 боёв — 28 побед, 25 из них нокаутом. И наверняка в этот список добавится ещё одна. Сам Иноуэ перед боем заявил, что надеется на жёсткое противостояние.

Интриги в вопросе о победителе нет. Иноуэ на голову выше классом, он сильнее во всех элементах. Замену провели исключительно ради японских болельщиков, чтобы те увидели своего кумира в ринге. Единственный вопрос — сколько продержится кореец. И это будет зависеть исключительно от Наои. Букмекеры выставили тотал на отметке в 3.5 раунда. И, кажется, эта цифра даже немного льстит Киму. Да, первый раунд может уйти на разведку, но затем Иноуэ неизбежно возьмёт инициативу в свои руки и будет методично уничтожать соперника. Да, кореец — достаточно опытный боксёр, однако с оппонентами такого уровня он никогда не встречался. Можно сколько угодно говорить про бой всей жизни, но каждый раунд, который Киму удастся выстоять, будет победой. Мы же склоняемся к тому, что японцу хватит трёх отрезков, чтобы досрочно завершить бой и нокаутировать соперника.

Ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.90.