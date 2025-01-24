«Манчестер Сити» — «Челси». Страшнее, чем 2:4 от «ПСЖ»

7-й тур общего этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы позади, и неделя подходит к концу. Это значит, что пора перемещаться на внутреннюю арену. В субботу, 25 января, на стадионе «Этихад» в Манчестере состоится центральный матч 23-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 25 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают принимающей стороне небольшое предпочтение. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 2.00, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 3.50 (более 25% вероятности). Ничейный исход идёт с коэффициентом 4.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Этихаде» в Манчестере. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее же вероятным представляется счёт 1:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (25.01.2025)

Похоже, Хосеп Гвардиола не шутил, когда говорил о вероятном вылете из Лиги чемпионов. На днях «Манчестер Сити» гостил у «ПСЖ» в 7-м туре общего этапа еврокубкового соревнования и потерпел поражение со счётом 2:4. Причём по делу. Вести в два мяча к 56-й минуте и умудриться пропустить четыре менее чем за один тайм — это надо ещё постараться.

За тур до конца общего этапа Лиги чемпионов «горожане» находятся за пределами топ-24, а именно на 25-м месте. В карманах всего восемь очков, а до зоны, откуда можно хоть как-то пройти в 1/8 финала, не хватает двух. При этом на места с 21-го по 24-е претендуют «Бенфика», «ПСЖ», «Спортинг» и «Штутгарт». То есть даже победа в 8-м туре ничего не гарантирует.

Разумеется, со всех сторон плохо быть просто не может. Уже давно вылетев из Кубка лиги Англии, команда Хосепа Гвардиолы продолжает выступление в Кубке Англии. А испанский специалист остался в клубе, чтобы разрешить кризис. Что же касается английской Премьер-лиги, то здесь тоже не всё так критично. «Ливерпуль» уже не догнать, это да. Но до топ-4 всего два очка.

Однако четвёртое место в турнирной таблице АПЛ занимает как раз «Челси» и, конечно же, не собирается его отдавать. Под руководством Энцо Марески лондонский клуб заметно прибавил. А отрезок с 27 октября по 22 декабря можно назвать если не идеальным, то как минимум выдающимся. При этом продолжается борьба в Кубке Англии и Лиге конференций, и шансы хотя бы на один трофей сохраняются.

«Аристократы» не очень удачно закончили 2024 год, уступив на выезде «Ипсвич Таун» со счётом 0:2. Но после того провели четыре встречи в разных турнирах и ни разу не проиграли, продемонстрировав хорошую реализацию. Да, соперники были не самые сильные, откровенно говоря, но и лёгкой добычей их назвать язык не поворачивается. Один забравшийся в топ-7 «Борнмут» (2:2) чего стоит.

Вообще, у «Челси» всё довольно неплохо с голами в этом сезоне. На момент 23-го тура в одной только АПЛ футболисты столичного клуба забили 44 раза. Больше лишь у «Ливерпуля» (50) и «Тоттенхэма» (45). А евроарену вовсе упоминать страшно. 26 голов за шесть туров Лиги конференций — это что-то на астрономическом даже со скидкой на уровень местной оппозиции. Более четырёх в среднем за игру, если конкретнее.

Всё это ведёт к тому, что «Челси» сделает «Манчестер Сити» больно в предстоящем матче. Что такое стабильность, подопечные Хосепа Гвардиолы благополучно забыли. Но даже раньше были случаи, когда они получали от данного соперника по два, а иногда и четыре, мяча. В предстоящем матче ничья со счётом 2:2 выглядит не так уж сказочно, хотя гости даже способны на большее.

Ставка: «Челси» забьёт больше 1.5 мяча за 2.06.