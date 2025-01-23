Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз: пора задуматься о карьере в UFC!

25 января в Дубае (ОАЭ) на «Кока-Кола Арене» пройдёт большой турнир PFLChampions Series: Road to Dubai. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где непобеждённый чемпион Усман Нурмагомедов сразится с ирландцем Полом Хьюзом. Этот поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. В прямом эфире бой покажет Окко. Для россиянина это будет очередная защита титула.

Букмекеры считают явным фаворитом Нурмагомедова. На его победу дают коэффициент 1.11, в то время как шансы Хьюза оценили в 7.30. Ничья крайне маловероятна, на такой исход предлагают котировку 69.00.

На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.65, а обратный исход идёт за 2.10.

Бой Усмана Нурмагомедова — некое завершение выступлений команды Хабиба на старте 2025 года. Увы, удачными итоги назвать нельзя, потому что не смог победить в своём бою Умар Нурмагомедов. Да, сломанная рука, но кто будет вспоминать об этом через пару лет? Так что на Усмана в этой связи оказывается дополнительное давление. Нужно не просто выиграть, а сделать это крайне убедительно.

Тем более что Усман хочет перебраться в UFC. Особенно если в полусредний вес уйдёт Ислам Махачев. Момент подходящий. Да и сам Усман уверенно удерживает чемпионский титул PFL. Поражений нет, прогресс виден невооружённым взглядом. Нурмагомедов стал куда более тактически грамотным — никаких лишних движений и разменов. Эта рассудительность очень пригодится ему в бою с Полом Хьюзом.

Дерзкий ирландец уже назвал предстоящий поединок продолжением противостояния Хабиба и Конора Макгрегора. И, надо признать, Хьюз — неплохой боец. Да, он не сильно искушён тактически, у него есть пробелы в стойке, но если удаётся свести бой к настоящей рубке, то в этой драке Пол часто выходит победителем. Три из своих последних четырёх боёв он выиграл нокаутом, а Эй Джея Макки одолел решением. Конечно, это не Нурмагомедов, но и не последнее имя в единоборствах.

У Хьюза есть очень хорошее качество, которое может ему помочь — у него неплохая защита против тейкдаунов. В стартовых раундах это ему поможет. По сути, единственный шанс Пола — это «режим берсерка» с первых секунд. Ошеломить, попасть, добить — план предельно простой. Другое дело, что шансов на такое развитие событий у него маловато.

Всё, что нужно сделать Усману — это избежать недооценки соперника и провести бой в излюбленном ключе. Дать Хьюзу вымахаться в первых раундах, удержать на дистанции, а когда ирландец устанет — включить свои лучшие умения.

На что здесь ставить? Коэффициенты на победу Усмана ничтожны, а в Хьюза совсем не верится. Рекомендуем проверить ставку на ТБ 4.5 раунда. Ирландец достаточно хорош, чтобы обороняться долгое время, а Нурмагомедову достаточно будет уверенно контролировать бой. Совсем не обязательно, что речь пойдёт о досрочном завершении.

Ставка: ТБ 4.5 раунда за 1.65.