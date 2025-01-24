«РБ Лейпциг» — «Байер». Месть Хаби Алонсо

Прошлая очная встреча завершилась со счётом 3:2. На этот раз тоже будет весело.

Лига чемпионов и Лига Европы вернулись после небольшого простоя очень громко, до сих пор в СМИ муссируются события некоторых матчей. Однако календарь не ждёт, и пора возвращаться на внутреннюю арену. В субботу, 25 января, на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге состоится матч 19-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Байер». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Байер» 25 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.93, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа «Ред Булл Лейпциг» оценивается коэффициентом 3.80 и соразмерна ничейному исходу. Вероятность находится в районе 24-25%.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол, что традиционно для матчей чемпионата Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54. Наиболее вероятными представляются счета 1:1 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер» (25.01.2025)

Полагаю, можно уже уверенно сказать, что Хаби Алонсо сумел избежать кризиса второго сезона. Позади больше половины, а леверкузенский «Байер» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 41 очко. Отставание от лидирующей «Баварии» меньше, чем отрыв от ближайшего преследователя. Фактически борьба за золото ещё впереди.

При этом леверкузенцы продолжают выступление в Кубке Германии, добравшись до 1/4 финала и по пути выбив «Баварию». Кроме того, они вовсю претендуют на прямое попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов. Перед заключительным туром занимают пограничное восьмое место, набрав 13 очков. Плотность здесь высокая, при победе можно забраться в топ-5. А играть предстоит с чешской «Спартой».

На неделе «фармацевты» гостили у мадридского «Атлетико» и потерпели поражение со счётом 1:2. Однако здесь надо сразу сказать, что должны были не просто набирать очки, но и побеждать. С 23-й минуты находились в большинстве и открыли счёт, а у испанского соперника набралось всего лишь два удара в створ ворот из пяти в целом. Невезение какие-то!

Любопытно, что поражение стало для «Байера» лишь третьим в нынешнем сезоне во всех турнирах и вторым конкретно в Лиге чемпионов. Удивительно, но ещё одно поражение случилось в первом круге чемпионата Германии в матче именно с «РБ Лейпциг». Тогда леверкузенский клуб играл дома и уступил 2:3, хотя тоже открыл счёт и какое-то время даже имел преимущество в два мяча.

На этот раз подопечные Хаби Алонсо попытаются взять реванш. Сделать это сложно, но можно. «РБ Лейпциг» со стабильностью не особо дружит. Нет-нет да и провалится с треском в каком-нибудь матче, хотя до этого имел уверенные победы. Плюс у этой команды есть определённые проблемы с обороной. Забивать получается исправно, но и пропускает команда регулярно.

Например, в пяти последних матчах в разных турнирах «быки» пропустили 13 мячей при 11 забитых. Как нетрудно догадаться, нередко в играх с их участием заходит ставка «тотал больше 2.5 мяча». Учитывая силу, стабильность и желание отомстить у «Байера», не будем мудрить и теперь. Проверим ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Счёт может быть 2:1 или 2:2.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.81.