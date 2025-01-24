«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Не расслабляйся, «Ливерпуль»!

Отставание от мерсисайдцев приличное, однако «канониры» ещё могут наверстать упущенное.

25 января состоится матч 23-го тура чемпионата Англии, в котором «Вулверхэмптон» примет «Арсенал». Встреча пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал» 25 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.50, что составляет около 65% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается коэффициентом 7.00 — в районе 14%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.60, что составляет около 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Арсенал» (25.01.2025)

Воодушевление «Вулверхэмптона» от смены главного тренера иссякло быстро. Подсобил в этом сложный календарь: в трёх предыдущих турах АПЛ подопечные Витора Перейры много пропускали и уступили «Ноттингем Форест» (0:3), «Ньюкаслу» (0:3) и «Челси» (1:3). Да что ж ты будешь делать!

«Вулверхэмптон» идёт бок о бок с располагающимся в зоне вылета «Ипсвичем»: у обеих команд по 16 очков. Поддержка родных болельщиков и мотивация в виде борьбы за выживание не помогают. Да и как они помогут, если решение проблем требует систематического подхода?

У «волков» всё время провалы в центре поля и в своей штрафной: защитники и хавбеки оставляют свободные зоны, не закрывают набегающих вторым темпом соперников и «привозят». Несмотря на старания Жозе Са, в среднем за матч в чемпионате Англии «Вулверхэмптон» пропускает 2,3 мяча — чаще всех в лиге. Тихий ужас.

С трудом верится, что «Вулверхэмптон» не уступит «Арсеналу» разгромно. Беспроигрышная серия «канониров» в чемпионате Англии насчитывает 12 матчей. По потерянным очкам лидирующий «Ливерпуль» далеко впереди, но до конца сезона времени ещё предостаточно. Выключаться из чемпионской гонки рано.

Подопечные Микеля Артеты и не стали вешать нос после досаднейшей потери очков в предыдущем туре АПЛ с «Астон Виллой» (2:2). На днях на классе разгромили загребское «Динамо» (3:0) в Лиге чемпионов. Могли забить больше, однако в который раз в нескольких эпизодах подвело завершение.

В целом результативность у лондонцев хорошая: в среднем за матч в АПЛ они забивают 1,9 гола, но, когда соперник обороняется слаженно, начинается хождение по мукам. Мяч пролетает рядом со штангой, попадает в каркас или прямо в голкипера. «Волки» защищаются слабо, так что серьёзных проблем для «канониров» в Вулверхэмптоне не предвидится. Берём победу гостей с форой.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.30.